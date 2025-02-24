 

Генассамблея ООН приняла резолюцию США с поправками европейских стран по Украине

24.02.2025, 19:55, Новости дня
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В понедельник, 24 февраля, Генеральная ассамблея ООН на экстренной сессии обсуждала прекращение войны в Украине.

Члены Генеральной ассамблеи приняли большинством голосов резолюцию США по Украине с поправками европейских стран. За резолюцию проголосовали 93 страны. 8 (Беларусь, Буркина-Фасо, Северная Корея, Мали, Никарагуа, Нигер, Россия, Судан) были против. 73 – воздержались.

При этом члены Генассамблеи не поддержали поправку РФ к резолюции, подготовленной Вашингтоном.

В подготовленной США резолюции содержится призыв к скорейшему прекращению конфликта и установлению прочного мира между Украиной и РФ. По просьбе европейских стран внесено дополнение: “призыв к установлению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира между Украиной и РФ”.


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