Авиакомпания «Победа» вводит платную услугу «Вежливые бортпроводники»

Клиенты авиакомпании «Победа» вскоре смогут воспользоваться новой платной услугой «Вежливые бортпроводники».

Она подразумевает, что в течение всего полёта сотрудники компании не будут хамить такому пассажиру и отреагируют на его обоснованные просьбы, если сочтут это возможным и уместным. Стоимость услуги варьируется в зависимости от длительности рейса и составляет от 699 до 1499 рублей, при этом она недоступна на перелётах длительностью от 4 часов.

– Тем, кто оплатит услугу «Вежливые бортпроводники», при регистрации на рейс должны выдать специальный колпак золотистого цвета, по которому члены экипажа смогут заблаговременно определить статус пассажира и оказать ему достойный и уважительный сервис, – пояснили в авиакомпании.

По прилёту знак отличия необходимо сдать сотрудникам авиакомпании, причём пассажир несёт ответственность за его сохранность. Если колпак окажется повреждён или утрачен, штраф составит 999 рублей и оплатить его потребуется на месте. Все эти нововведения, как считают в «Победе», улучшат качество сервиса и повысят привлекательность компании.

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