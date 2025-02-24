Для удаления аккаунта на Госуслугах потребуется обходной лист

С 24 февраля вступили в силу новые требования для удаления учётной записи на портале «Госуслуги» – отныне для этого потребуется собрать пакет документов по обходному листу и предоставить их в ближайший многофункциональный центр для дальнейшего рассмотрения.

Среди требуемых бумаг – справка от участкового по форме 82-11, выписка из медицинской карты поликлиники по месту регистрации, подтверждающая отсутствие социально опасных заболеваний, документы воинского учёта, справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженностей, характеристика с места работы, кассовые чеки на все устройства, с которых осуществлялись заходы на сайт госуслуг для текущего аккаунта в течение последних 6 месяцев.

– Мы принципиально не ограничиваем возможность удаления аккаунта, но максимально ограждаем граждан от необдуманных действий, – пояснил источник в рабочей группе правительства, утвердившей изменения. – Это делается исключительно в интересах самих россиян – на горячую линию уже начали поступать звонки с благодарностями.

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