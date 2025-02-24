Что произойдет с компакт-диском, если вращать его слишком быстро

На этот вопрос известные своими экспериментами ведущие телешоу «Разрушители мифов» ответили еще в 2003 году, когда взорвали обычный компакт-диск, доведя скорость его вращения до 23000 об/мин.

Теоретически для ее достижения подойдут 48-ми или 52-скоростные CD-приводы, но, как оказалось на практике, их мощи не хватило для разрушения диска. В результате, команде «MythBusters» пришлось использовать другие методы.

При очень быстром вращении компакт-диск испытывает воздействие большой центробежной силы. Если при этом на диске есть крошечные царапины или другие дефекты, то они могут стать причиной его разрушения. Естественно, при этом от осколков может разрушиться и сам привод.

На видео с научно-популярного канала The Slow Mo Guys, снятом со скоростью 1 700 000 кадров в секунду, можно увидеть взрывающиеся на «бешеных» оборотах компакт-диски.

С учетом подобных разрушительных эффектов в современных приводах скорости ограничены, а рано или поздно их заменят более современные и безопасные системы.

Источник — Techspot