 

«Он уедет в Крым на майские» – пресс-служба Трампа объяснила, почему его не будет на параде 9 мая в Москве

24.02.2025, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пресс-служба Дональда Трампа сообщила, что президент США не сможет посетить парад в Москве 9 мая, поскольку намерен в эти дни отдыхать.

Глава государства возьмёт оплачиваемый отпуск, а потому воздержится от государственных визитов. Источник в окружении добавил, что президент решил отправиться в Крым после того как узнал, что там открыли гольф-клуб при кафе «Пир духа» под Алуштой.

– Он всегда говорил, что гольф – это лучший способ наладить отношения, – отметил собеседник агентства Bloomberg. – Вдобавок он сказал, что на майские полагается ездить в Крым, что бы это ни значило.

Служба безопасности пыталась отговорить Трампа от поездки, мотивируя это тем, что едва ли гольф-клуб под Алуштой может быть надлежащим образом оснащён, однако он отказался это даже слушать.

– Русские делают из Крыма витрину, там не может быть плохих заведений, – якобы сказал президент США. – Думаю, там всё не хуже, чем в Москве, а скорее намного, намного лучше.

Вдобавок Трамп пригрозил «оптимизировать» службу безопасности, после чего последние возражения были сняты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Что произойдет с компакт-диском, если вращать его слишком быстро

24.02 / Мнение: Дурная бесконечность

24.02 / Ностальгическая музыка из молодости помогает предотвратить деменцию

24.02 / Мнение: Аркадий Гайдар и сытая дореволюционная жизнь

24.02 / Рассекреченные архивы КГБ: Гагарин пытался сбежать в США во время посадки

24.02 / Все ИИ-помощники Ai Pin будут заблокированы, возврата денег ждать не стоит

24.02 / Геннадий Зюганов объявил о повышении цен на атрибутику КПРФ

24.02 / Рупор кремлевской пропаганды: 3 года СВО

24.02 / Трамп проведёт «Прямую линию» для граждан Украины

24.02 / Мнение «аналитика»: О самом долгожданном про СВО… Уже через несколько часов?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика