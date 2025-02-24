«Он уедет в Крым на майские» – пресс-служба Трампа объяснила, почему его не будет на параде 9 мая в Москве

Пресс-служба Дональда Трампа сообщила, что президент США не сможет посетить парад в Москве 9 мая, поскольку намерен в эти дни отдыхать.

Глава государства возьмёт оплачиваемый отпуск, а потому воздержится от государственных визитов. Источник в окружении добавил, что президент решил отправиться в Крым после того как узнал, что там открыли гольф-клуб при кафе «Пир духа» под Алуштой.

– Он всегда говорил, что гольф – это лучший способ наладить отношения, – отметил собеседник агентства Bloomberg. – Вдобавок он сказал, что на майские полагается ездить в Крым, что бы это ни значило.

Служба безопасности пыталась отговорить Трампа от поездки, мотивируя это тем, что едва ли гольф-клуб под Алуштой может быть надлежащим образом оснащён, однако он отказался это даже слушать.

– Русские делают из Крыма витрину, там не может быть плохих заведений, – якобы сказал президент США. – Думаю, там всё не хуже, чем в Москве, а скорее намного, намного лучше.

Вдобавок Трамп пригрозил «оптимизировать» службу безопасности, после чего последние возражения были сняты.

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