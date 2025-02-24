 

Мнение: Дурная бесконечность

24.02.2025, 14:35, Разное
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Сегодня – позорная годовщина. Три года войны – причем этого ведь никто не ждал. Кто-то настраивался на столь долгую войну? По-моему, нет. Казалось, что и год – это много, тем более, что большинство не верило вообще в то, что война будет. Все казалось каким-то недоразумением, которое вот-вот как-то разрешится, и все снова заживут, что называется, тишком да ладком. Ну не может же быть, что всё зависнет в этой невозможной форме и так надолго?! Какой-то абсурд. Главное – зачем??

Тем не менее сейчас по самым разным телеграм-каналам идет «предсказание», что не далее как завтра Путин выступит и объявит Победу над Украиной. Такую прямо и назначит дату 25 апреля – День Победы над Украиной. В принципе, само по себе это возможно – мы помним, как Путин за «десятые» годы успел аж трижды объявить победу над Сирией (!) и поздравить всех победителей, раздав им щедрой рукой ордена, медали и памятные грамоты. Поэтому вполне может и тут победу объявить, с тем же успехом.

Правда, все дело может испортить, как всегда, Зеленский. Он уже успел окончательно разругаться с Трампом и уже заявил, что вообще ни в чем с ним не согласен и не согласится. Мол, все деньги, которые вы мне, товарищи американцы, давали – это были гранты, а не займы. И я, значит, ничего нам вообще не должен!

Выходит, что Зеленский не подпишет ничего с Америкой и, стало быть, окажется в состоянии войны со всеми, в том числе и с Путиным. А коли так – какая ж тогда будет победа у Путина? Если главный враг с ним все еще в состоянии войны? Получится странно. Значит, волевым решением закончить не удастся. Все так и будет тянуться, как в дурной бесконечности.

Источник: Размышления вольного социолога


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