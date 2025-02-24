Рупор кремлевской пропаганды: 3 года Гостомельскому десанту

Сегодня также 3 года Гостомельскому десанту, одной из наиболее яркий операций начального периода СВО. Десант смог занять один из ключевых аэродромов под Киевом и удержать оборону до подхода механизированных сил, несмотря на все попытки противника уничтожить десантников, которых несколько раз объявляли "уничтоженными".

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Источник: Colonel Cassad

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