Рупор кремлевской пропаганды: 3 года Гостомельскому десанту
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Сегодня также 3 года Гостомельскому десанту, одной из наиболее яркий операций начального периода СВО. Десант смог занять один из ключевых аэродромов под Киевом и удержать оборону до подхода механизированных сил, несмотря на все попытки противника уничтожить десантников, которых несколько раз объявляли "уничтоженными".
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Источник: Colonel Cassad
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