Рупор кремлевской пропаганды: 3 года СВО

3 года назад началась СВО.

Она стала закономерным следствием нерешенности войны на Донбассе, которая тянулась с 2014 года.

Благодаря СВО РФ уже без всяких если и но стала полностью субъектной суверенной страной, которая принимает свои решения не оглядываясь на то, что скажут за рубежом.

Те, кто в это не верил, могли достаточно наглядно убедится в этом после 24.02.2022, когда несколько попыток сокрушить Россию военным, политическим, дипломатическим, экономическим и террористическим путем – провалились. И это уже один из свершившихся итогов СВО.

РФ выстояла и заставила оппонентов говорить с ней на равных, хотя до начала СВО сама возможность этого отрицалась полностью.

При этом задачи достижения целей СВО (расширенных) никто не отменял – еще предстоит освободить оставшиеся территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, выбить противника с оставшихся территорий Курской области,, приумножить территориальные приращения в Харьковской области и в случае дальнейшего затягивания войны противником (что не исключено), перейти к освобождению Днепропетровской и Сумской области.

Да, спустя 3 года, можно конечно начать сожалеть о том, что не получилось все быстро и красиво в силу разных просчетов и недостатков, но в принципе еще в начале марта уже было понятно, что быстро и красиво не будет. Не можешь победить красиво – просто победи. Именно этим мы и занимаемся последние три года, ощутимо продвинувшись к достижению своих целей, где нам противостоит не сферическая Украина в вакууме, а прокси-армия Запада поддерживания в режиме 24/7 США и десятками их сателлитов. И на текущий момент мы справляемся и продолжаем наступать. Да, не все идет гладко, но это война, где противник у нас отнюдь не слабый. И пока война не окочена, нам предстоит всем делать до упора свою работу на фронте и тылу, чтобы когда все закончится, нам не было стыдно за то, чем мы занимались последние 3 с лишним года. И доведя дело до конца, мы решим одну из важнейших задач нашего поколения для России.

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Источник: Colonel Cassad

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