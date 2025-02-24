 

Трамп проведёт «Прямую линию» для граждан Украины

24.02.2025, 9:33, Разное
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Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social анонсировал проведение 1 марта 2025 года «Прямой линии» для украинцев.

В первый день весны граждане Украины смогут напрямую обратиться к хозяину Белого дома для решения насущных вопросов.

– Дорогие украинцы, вы стонете под гнётом нелегитимного диктатора Зеленского, которому наплевать на ваши проблемы. Я готов решить всё, что вас волнует. Пишите, звоните или отправляйте мне голосовые сообщения 1 марта начиная с полудня по североамериканскому восточному времени, – написал Трамп.

Госдеп США уже направил в Киев требование обеспечить свободный доступ для граждан к Truth Social – социальная сеть была накануне заблокирована на территории Украины. Если к 1 марта доступ к ресурсу не будет восстановлен, то против украинских чиновников введут санкции.

– Если бонзы киевского режима будут препятствовать законному праву украинцев пообщаться с президентом США, то участь их будет незавидна, – сказал государственный секретарь США Марко Рубио.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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