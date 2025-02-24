Мнение «аналитика»: О самом долгожданном про СВО… Уже через несколько часов?

Сенсационную #новость принесла «птичка на хвосте». Причём, по сложившейся традиции, далеко из-за рубежа. Но это и не удивительно: большое видится на расстоянье.

А тут сенсация обещает быть ну прямо о-о-очень большой. И можно не сомневаться, миллионы и миллионы россиян она глубоко обрадует. Хотя кого-то, вероятно, и огорчит, а кого-то оставит недовольными. Что ж, 100% единства не было даже в #СССР, чего уж тут говорить о современной нам России.

В ТГ-каналах распространяется информация со ссылкой на американский FoxNews, что российский президент Владимир Путин уже сегодня якобы готовится объявить о победе России в СВО. Будет ли это означать её завершение, либо всего лишь односторонне объявленное «перемирие», Бог весть. Но и в Белом доме, что на Пенсильвания-авеню, тоже преисполнены оптимизма на этот счёт, а пресс-секретарь Кэролайн Льюит объявила, что мио может быть установлен уже на этой неделе. Хотя, возможно, она подразумевала всего лишь прекращение огня, а не подписание полноценного мирного соглашения.

До последнего, судя по заявлениям всех сторон, ещё как до Луны пешком. Впрочем, у России с Японией, например, тоже нет полноценного мирного договора. И границы на 100% не признаны. И территориальные претензии с японской стороны сохраняются. Но почти 80 лет японцы и русские не стреляют друг в друга.

И если слухи подтвердятся, и Владимир #Путин действительно объявит…

Вас это обрадует или огорчит?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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