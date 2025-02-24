Белый дом поддержал решение Израиля отложить освобождение 600 палестинских заключенных

Белый дом заявил в воскресенье, 23 февраля, что поддерживает решение Израиля отложить освобождение 600 палестинских заключенных в связи с “унизительным обращением с израильскими заложниками и их циничным использованием в пропагандистских целях”.

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз заявил, что задержка с освобождением заключенных является “адекватным ответом” на то, как палестинская террористическая группировка обращается с израильскими заложниками.

Хьюз заявил, что президент Трамп поддержит любое решение Израиля в отношении ХАМАСа.

О том, что освобождение палестинских заключенных откладывается, Израиль сообщил в ночь на 23 февраля. В заявлении, распространенном канцелярией главы правительства, говорилось: “Ввиду неоднократных нарушений со стороны ХАМАСа, включая унизительные церемонии, оскорбляющие честь наших заложников, и их циничное использование в пропагандистских целях, решено отложить освобождение террористов, запланированное на вчера (22 февраля), до тех пор, пока не будет гарантировано, что следующее освобождение заложников пройдет без унизительных церемоний”.

ХАМАС заявил, что приостанавливает переговоры с Израилем через посредников до момента выполнения Израилем своей части сделки.

В обмен на шестерых заложников Израиль должен был освободить 602 заключенных, осужденных за террор или задержанных по подозрению в терроре. В первоначальном списке было 157 осужденных террористов и 445 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года. Но затем список был значительно расширен, по всей видимости, после передачи тел погибших заложников. При этом семь террористов, которых должны были депортировать после освобождения, отказались выходить из тюрьмы (раньше подобное уже происходило). В итоге на свободу выйдут другие семь заключенных, четверо из которых, по условиям сделки, будут депортированы.