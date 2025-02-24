 

Мнение «аналитика»: О 23 февраля… Как это развидеть и «разслышать»?

24.02.2025, 0:25, Разное
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Я лучше это уберу под кат от слабонервных. А то мало ли что…

Да, 23 февраля — всё ещё «спорный» праздник, хотя последние три года заставляют пересмотреть базовую концепцию, заложенную ещё при большевиках.

Но что бы вот так…

https://t.me/rian_ru/282187

…и вот так…

https://t.me/ramzayiegokomanda/21835

Перебор, не?

Что с этим делать теперь?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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