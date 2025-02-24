Мнение «аналитика»: О 23 февраля… Как это развидеть и «разслышать»?
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Я лучше это уберу под кат от слабонервных. А то мало ли что…
Да, 23 февраля — всё ещё «спорный» праздник, хотя последние три года заставляют пересмотреть базовую концепцию, заложенную ещё при большевиках.
Но что бы вот так…
https://t.me/rian_ru/282187
…и вот так…
https://t.me/ramzayiegokomanda/21835
Перебор, не?
Что с этим делать теперь?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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