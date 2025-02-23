Мнение: Как делать хорошие сайты, ИИ убедительнее людей и почему мы стали меньше говорить

1. Кирилл Стрельников рассказывает, что тексты на сайтах должны быть краткими, так как краткость – сестра таланта, а талант — это деньги, 17 килограмм золота или серебра. Цитирую (ссылка):



Люди сканируют онлайн страницу, чтобы за минимальное время понять, о чем она, есть ли там нечто, связанное с их острой болью, и ищут подсказки о дальнейших действиях. Если это им не удается, они просто закрывают страницу и идут дальше.

Что тут хотелось бы.

Исходя из того, что люди читают немногим больше 20% слов на странице сайта (а еще мы знаем, что из письменных текстов люди усваивают только порядка 10% информации, то есть остаётся в итоге гулькин нос), то чрезвычайно (подчеркну – ЧРЕЗВЫЧАЙНО) важно вашим потенциальным клиентам облегчить и ускорить для ваших потенциальных клиентов процесс восприятия и усвоения информации с вашего сайта.

Например:

А) Для начала, согласно исследованиям, нужно минимум вдвое сократить число текстов на сайте. Вы удивитесь, но при этом ни один краснокнижный перепончатый хомяк не пострадает. Одна серьезная компания скрепя сердце усушила тексты на своем сайте на 54%, но их клиенты этого не заметили и сообщили, что тексты стали даже более полными (другими словами – их стало проще читать и воспринимать).

Б) Серьезно подумайте над иерархией подаваемой информации. Людям проще ее воспринимать, если информация а) разделена на явные смысловые и визуальные блоки, б) у каждого блока есть понятный заголовок и подзаголовок, в) информация не прерывается нагромождением «мусорных» визуальных элементов.

В) Главная информация подается сразу и в начале, практически в лоб. Рассказ о биографии директора – на фиг.

Г) Используйте буллеты и списки, их сканировать легче всего.

Д) Самые важные смысловые элементы выделяйте размером или жирным шрифтом.

Е) Пишите максимально просто. Предложения не должны быть длиннее 20 слов (короче – лучше). Тексты для широкой аудитории должны быть направлены на шестиклассников, экспертные материалы – на десятиклассников.

Ё) Проверьте себя: если ваш подопытный не понял за 54 секунды (доказано научно и статистически), о чем ваш сайт, значит нужно все переделывать опять.

Лично я полагаю, что корень проблемы сейчас не в сайтах, а в поисковиках, которые в наше время потакают водянистости. Очень часто при запросе «ручные ухокруты» на первых местах поисковик размещает водянистую шизофазию в духе «слово ухокрут начинается с буквы “у” и имеет в длину 7 букв». Как вариант, поисковик предлагает посетить сайт, где пользователю сообщают, что ухокрутов в продаже нет и никогда не было, однако есть ушная сера в литровых банках, только сегодня со скидкой в 35% в честь месяца гордости в США.

2. Искусственный интеллект тем временем превзошёл по грамотности, убедительности и осмысленности среднего пользователя интернета. Цитирую (ссылка):

OpenAI проверила, насколько убедителен искусственный интеллект, сравнив ответы ChatGPT с аргументами пользователей Reddit на сабреддите r/ChangeMyView. Новая модель o3-mini превзошла людей в 82% случаев, однако пока не достигла «сверхчеловеческой» убедительности, которую OpenAI определяет как 95-й процентиль. Компания предупреждает, что такие способности ИИ могут повлиять на медиа, политику и общественное мнение, поэтому уже разрабатывает меры по снижению рисков, включая мониторинг использования технологий в информационных кампаниях. <…>

OpenAI использует случайно отобранные ответы пользователей из сабреддита ChangeMyView в качестве «человеческого эталона» для сравнения с ответами, сгенерированными искусственным интеллектом на те же запросы. Затем OpenAI привлекает экспертов, которые оценивают убедительность ответов, созданных как ИИ, так и людьми, по пятибалльной шкале в рамках 3 000 различных тестов. Итоговая оценка убедительности модели выражается в процентах и показывает, насколько вероятно, что сгенерированный ИИ аргумент будет оценен выше, чем доводы человека.

Согласно предыдущим исследованиям OpenAI, ChatGPT-3.5 (2022 год) значительно уступал людям в убедительности, находясь лишь на 38-м процентиле. Однако с выходом o1-mini в сентябре этот показатель вырос до 77%, а полноценная модель o1 показала еще лучшие результаты, достигнув почти 80%. Новая o3-mini превзошла людей в 82% случаев.

Переведу на русский. Вот прямо сейчас по соцсетям рыщут полчища ботов, которые очень убедительно доказывают нам, что чёрное — это белое, что хлорированный сок из химических отходов полезен для здоровья, и что русским надо срочно выходить на майдан к Кремлю, свергать антинародную власть. Если ваш интернет-собеседник не является известной персоной (и не прошёл проверку паспорта через Госуслуги), есть риск, что это бот. Особенно подозрительно, когда вы спорите с оппонентом, но он не переходит на личности и не матерится, а по-иезуитски ловко, расшаркиваясь и вежливо улыбаясь, гнёт свою линию. Кожаные собеседники, как правило, на такое коварство не способны.

3. Люди становятся молчаливее (ссылка):

Новое исследование показало, что женщины действительно говорят больше мужчин, но лишь в определенные периоды жизни. Ученые проанализировали 630’000 аудиозаписей разговоров людей от 10 до 94 лет и выяснили, что женщины в возрасте 25–64 лет произносят в среднем на 3000 слов в день больше, чем мужчины. Одна из возможных причин — в этот период жизни женщины часто занимаются воспитанием детей, что может требовать большего общения. Ещё выяснилось, что в целом люди стали говорить меньше — среднее количество произносимых слов за день сократилось с 16’000 до 13’000 за период с 2005 по 2018 год.

Понятно, что люди в эпоху смартфонов попросту начали больше общаться в письменном виде, а также с помощью картинок, мемов, стикеров и смайлов. С другой стороны, если женщины стали меньше говорить, это может быть связано с обвальным падением среднего размера семей.