Мнение: Пушкин в виде мюзикла

И немножко рэпа

Сегодня по случаю выходного все же уговорил себя сходить на вроде как нашумевшую премьеру – «Пророк». Подается это как чуть ли не событие года; фильм идет с подзаголовком «История Александра Пушкина», и, конечно, самая завлекательная часть афиши – объявление участия главной знаменитости Юры Борисова, которому вот-вот должны дать «Оскара», в роли Пушкина. Пушкин – Борисов! В роли Нашего Всего! Это ж должна быть сенсация, срыв покровов и образ Главного Русского Поэта!

Правда, рекламная кампания у этого фильма какая-то… странноватая. Как будто немножко с подхихиком, чуть-чуть стыдливо как-то подается. Возможно, мне по нескольким рекламным заметкам в СМИ так просто показалось. Но гром литавров как-то не очень раздается, сами кинокритики как будто не очень верят, что это ТОТ державный и величественный фильм века про главного поэта России. Он как будто не вполне соответствует своему непременному величию и, так сказать, важности и ответственности темы.

Похоже, у критиков недостаточно веры во всех доверенных творцов. Нет, к Юре Борисову, которому должны вот-вот дать «Оскара», претензий никаких, все соглашаются, что он на сегодня «лучший и талантливейший актер России. Но – за фильмы ведь отвечают не только актеры. Есть еще режиссер. А вот режиссер доверия как-то не внушает. Режиссер – некто Феликс Умаров, который, если уж по правде, вообще – клипмейкер, причем набил он себе руку… на съемках рекламных роликов! «Занимался съёмкой рекламных роликов для таких брендов, как Adidas, Reebok, Red Bull, Louis Vuitton, «Яндекс». И опыта в съемках художественных фильмов у Феликса практически никакого.

Чел, стало быть снимал рекламу всякой «фирмы» – пива и кроссовок, и вот его «повысили» снимать рекламу такого раскрученного бренда, как А.С. Пушкин, которому для усиления придан еще и модный молодежный бренд «Юра Борисов». Смотрится довольно вызывающе и несолидно.

Второй уже прокол на ноунеймах: в прошлом году, мы помним, так же странно смотрелся молодой начинающий режиссер, некто Локшин, которому зачем-то доверили экранизировать столь же несомненную классику – «Мастера и Маргариту». Различные снобы морщили носы.

И, особенно поначалу, «Пророк» смотрится как-то уж слишком «молодежно» и вызывающе до такой степени, что даже возникает грешным делом желание уйти из зала, дабы пощадить свои нервы. Юный (ему 30 лет) режиссер Умаров с самых первых эпизодов идет на штурм молодой аудитории и кладет с прибором на все соображения «исторической достоверности» и «отражения реалий крепостнической России 19 века». Он сразу берет быка за рога тем, что у него Пушкин-лицеист бодро… читает рэп, да не один, а при поддержке коллективного рэпа всех прочих лицеистов! Они там лихо бьют ритм по своим партам. Не обошлось, конечно, и без очевидной «отсылки» «нашего Пушкина» к великому фильму с незабываемым Робином Уильямсом «Общество мертвых поэтов» – Пушкин, конечно же, декламирует свои рэп-стихи Державину, вставая на парту – чтобы, видимо, казаться больше. Хотя здесь жалко: если в американском фильме вставание учеников на парту имело важнейший общественный смысл, то у Умарова это просто промелькнуло среди прочих прыжков и декламаций юных героев.

Вообще весь этот рэпчик в исполнении Юры Борисова шокировал изрядно; самое ведь главное, что рэп для Борисова авторы НАПИСАЛИ САМИ, то есть это не были стихи Пушкина. Я уж испугался, что и дальше авторы решили писать стихи ЗА Пушкина в новомодном размере, и счел, что такого напора отсебятины я, при всей своей терпимости, все ж не вынесу. Но – дальше усилием воли я сумел себя удержать в зале – а потом и втянулся. Да и авторы, хоть и продолжили сочинять – но как-то выправили соотношение, и дивная пушкинская поэзия у них зазвучала как минимум на равных.

Вообще, несмотря на первый приступ неприятия – я скажу, что режиссура Умарова мне в конечном итоге показалась как минимум любопытной. Да, это было непросто – и я даже горжусь с собой, что сумел настроиться на этот смелый эксперимент. Тут надо просто понять, что в принципе режиссер был обречен, но у него не было другого выхода. История Пушкина покрыта таким толстым слоем гламура и всем надоевшей патоки, что отчистить их почти невозможно. Чтобы увидеть за всей этой историей ЖИВОГО человека. По мне, тут можно сработает такой критерий: если режиссер сумел так снять историю Пушкина, что зритель в какой-то момент чисто по-человечески почувствует, что Пушкин был именно УБИТ, убит пулей, в возрасте вполне еще молодого человека, как-то вдруг почувствует, какая это трагедия – жил человек, и вдруг – кранты, и ничего больше не будет, оборвана жизнь… Если тебя вдруг обожгло – считай, фильм снимали не зря. Хотя, конечно, такое кажется почти невозможно, они же все у нас просто функции…

И вот скажу так: я хоть и изворчался на весь этот бодрый рэп – но выстрел меня пронял. Честно. Кроме того, в фильме оказалась и еще одна для меня нечаянная радость: моя любимая Аня Чиповская, тоже сыграла вдруг – почему-то графиню Воронцову, которой дали – почти без слов, да без роли – интересную «подругу Пушкина». Чиповская – красотка, хотя уж какая из из нее графиня – вопрос, конечно, интересный…

Мне вообще понравился этот Умаров – своей смелостью. Что он так решительно взялся обкорнать Пушкина с его богатой биографией, и оставил из него всего-ничего. Ни тебе Анны Керн, ни Емельяна Пугачева… По сути, такая беглая, пунктирная линия одной составляющей жизни Пушкина – того, что он достиг уже просто ВСЕГО. Максимума. Написал уже практически всё, что хотел, и так, как хотел; женщину себе нашел – лучшую, венец всех своих ожиданий; восторгов публики пережил столько, что больше и не бывает; с царем сдружился и добился от него всего, что мог желать. А дальше – еще много чего, но всё – это только дорога уже с горки, дальше будет всё, только уже хуже, мельче и гаже. И мастерство, возможно, слегка станет увядать.

Так, во всяком случае, я понял, основную мысль этого фильма – что Пушкин умер, когда почувствовал, что в этом отрезке мира он получил уже всё, что он мог ему дать. Лучше не будет. Финал. Финиш. Было очень ярко, очень весело, очень насыщенно – и всё перевалило за полдень. Теперь – только на убывание. А Пушкин (в исполнении Борисова) не хотел «на увядании». Сорвался – и предпочел завершить всё почти на пике.

Борисов произвел странно впечатление: он ничем особенным не потряс. Хотя – не сказать, что сыграл плохо. Просто – очень ровно. Как-то все время равен самому себе. Удивительно ровный артист.. Может, в этом и проявляется гениальность?

А так фильм – яркий, красивый, как ни удивительно – реальный мюзикл. Нашлись смелые люди, таки написавшие песни со стихами “в стиле Пушкина” – и всё оказалось не так уж плохо. Красивая история получилась.