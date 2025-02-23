 

Рупор кремлевской пропаганды: Освободили Белогоровку

23.02.2025, 21:35, Разное
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Сообщают, что части 3-й армии (бывший 2-й АК ЛНР) освободили Белогоровку.
Ту самую Белогоровку, где в 2022 году был “дурацкий брод” и которую пару раз уже объявляли взятой, а потом выяснялось, что нет.

Надеюсь, в этот раз ее наконец взяли с концами.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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