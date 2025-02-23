Рупор кремлевской пропаганды: Освободили Белогоровку
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Сообщают, что части 3-й армии (бывший 2-й АК ЛНР) освободили Белогоровку.
Ту самую Белогоровку, где в 2022 году был “дурацкий брод” и которую пару раз уже объявляли взятой, а потом выяснялось, что нет.
Надеюсь, в этот раз ее наконец взяли с концами.
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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