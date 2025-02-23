 

Exit polls – на выборах в Германии побеждает блок ХДС/ХСС, ультраправая АдГ на втором месте

23.02.2025, 21:05, Новости дня
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На досрочных выборах в Бундестаг блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набирает по данным exit polls телеканалов ARD и ZDF около 29% голосов (29% – по данным ARD, 28,7% – по данным ZDF).

Второе место впервые в своей истории занимает ультраправая партия “Альтернатива для Германии” (АдГ), которая почти удвоила количество голосов по сравнению с выборами 2021 года (по данным ARD – 19,5%, по данным ZDF – 19,8%).

Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца поддержали около 16% избирателей, и она на третьем месте.

“Зеленые” получили около 13,5% голосов, Левая партия – 8,5%.


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