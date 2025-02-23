Мнение: Буханка хлеба за 3000 рублей, ненужная россиянам валюта и минимальный внешнний долг

1. У нас ругают Германа Стерлигова, который продаёт хлеб по 3000 рублей за буханку. Однако такие ценники на хлеб были и раньше, причём на хлеб в куда как более профанном исполнении, нежели у господина Стерлигова. Вот, например, фотография из 1990-х годов (ссылка). Большой путь мы прошли за эти 30 лет, не правда ли?



2. Кстати, за эти 30 лет произошло небольшое чудо: россияне растеряли пиетет к иностранной валюте и полюбили валюту отечественную — наш русский рубль, который при Ельцине пренебрежительно называли «деревянный». Цитирую «Известия» (ссылка):



Санкции дедолларизовали вклады россиян. Доля валютных депозитов упала ниже 7% — это наименьший показатель как минимум за 17 лет, выяснили «Известия» [год назад показатель составлял около 9%]. В условиях ограничений люди сами стремятся к переводу сбережений в рубли, уверены в ЦБ. Движение идет и со стороны банков — они всё чаще отказываются работать с токсичными валютами, а вклады в юанях так и не заменили «американца» и «европейца». <…>

Общий объем депозитов на конец года достиг 40,4 трлн рублей… <…> Значит, сбережения в валюте составляют около 2,7 трлн рублей. <…>

…на статистику по доле валютных вкладов также повлиял рост сбережений в рублях, куда люди несли деньги из-за выгодных ставок.

Эксперты, правда, утверждают, что наши сограждане продолжают хранить дома под подушкой около 100 миллиардов долларов (10 трлн рублей), что в почти в 4 раза больше, чем хранится на валютных вкладах. Ничуть не удивлюсь, если так оно и есть — пока доллар не крякнет, мужик не перекрестится. Однако это оценочная цифра, которая может быть ошибочной.

3. Внешний долг современной России крайне мал. Мы решили проблему долговой зависимости от Запада ещё в первый срок Путина, и с того времени внешний долг уже не был нашей проблемой. Возможно, когда Владимир Владимирович уйдёт на пенсию, следующее поколение политиков снова начнёт набирать долги. Пока что, однако, наши рулевые отлично помнят ужасы девяностых, поэтому бездумно брать в долг, как это делают на Западе, категорически не хотят. Цитирую (ссылка):

По итогам 2024 года уровень внешнего долга России в расчете на душу населения рекордно снизился. <…>

Уровень задолженности на одного человека впервые с 2005 года опустился ниже двух тысяч долларов. Он снизился на 8,7 процента, до 1987 долларов на душу населения. Для сравнения, 20 лет назад показатель составлял 1’802 доллара.

Он падал на протяжении последних нескольких лет: так, например, в 2019-м показатель составлял 3’349 долларов, а уже в 2023-м — 2’175 долларов

Как ранее отмечали в ЦБ, по состоянию на 1 января 2025 года внешний долг России сократился на 27,49 миллиарда долларов. К началу года размер внешнего долга РФ упал на 8,7 процента и составил 290,4 миллиарда долларов. Для сравнения, в первых числах января 2024-го внешний долг России составлял 317,89 миллиарда.

Важное пояснение к глупым абсолютным цифрам. Средняя зарплата в 2005 году составляла 8500 рублей или 300 долларов (ссылка, ссылка). Сейчас средняя зарплата — 86 тысяч рублей или 1000 долларов. Таким образом, в 2005 году каждый россиянин был должен иностранцам 7 средних зарплат, а сейчас — 1 среднюю зарплату. Разница существенная.

Текущий размер российского внешнего долга — примерно 15% ВВП (ссылка). Для сравнения, в Германии — 145% ВВП, во Франции – 250%, в Нидерландах – 340%, в Ирландии – 575% (ссылка). Мы можем смотреть на европейских авантюристов свысока: они живут не по средствам, и в итоге им придётся за свою расточительность дорого заплатить.