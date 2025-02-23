Рупор кремлевской пропаганды: Деньги необходимо отдать

1. Переговоры РФ и США пройдут во вторник 25 февраля в Саудовской Аравии. Рябков чуть позже уточнил американцев, что не во вторник, а ближе к концу недели.

2. Встреча пройдет по линии МИД РФ/Госдеп США, где будут обсуждаться проблемные вопросы двусторонних отношений.

3. США считают, что в ближайшее время возможны серьезные подвижки в деле окончания войны, но в чем именно – не говорят. Как ориентир рассматривается ухудшенная для Украины версия Стамбула 2022.

4. Также США считают, что Украина в ближайшую неделю подпишет договор о передаче украинских недр под контроль США. Если не подпишет – "это будет ошибкой".

5. США не согласны с заявлениями Киева о том, что он должен только 90 млрд. долларов. Долг Украины перед США – 500 млрд. долларов. Их надо так или иначе отдать.

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Источник: Colonel Cassad

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