 

Рупор кремлевской пропаганды: Деньги необходимо отдать

23.02.2025, 19:05, Разное
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1. Переговоры РФ и США пройдут во вторник 25 февраля в Саудовской Аравии. Рябков чуть позже уточнил американцев, что не во вторник, а ближе к концу недели.
2. Встреча пройдет по линии МИД РФ/Госдеп США, где будут обсуждаться проблемные вопросы двусторонних отношений.
3. США считают, что в ближайшее время возможны серьезные подвижки в деле окончания войны, но в чем именно – не говорят. Как ориентир рассматривается ухудшенная для Украины версия Стамбула 2022.
4. Также США считают, что Украина в ближайшую неделю подпишет договор о передаче украинских недр под контроль США. Если не подпишет – "это будет ошибкой".
5. США не согласны с заявлениями Киева о том, что он должен только 90 млрд. долларов. Долг Украины перед США – 500 млрд. долларов. Их надо так или иначе отдать.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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