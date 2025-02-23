 

Илон Маск поддержал конспиролога-плоскоземельщика в соцсети X

23.02.2025, 19:33, Разное
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Илон Маск лайкнул пост известного в Америке конспиролога Дэвида Вайсса, поддерживающего теорию плоской Земли.

Несколько дней назад Вайсс оставил в социальной сети «X» сообщение, которое гласит: «EARTH IS FLAT. PROVE ME WRONG» (»Земля плоская! Докажите, что я неправ»).

Пользователи обратили внимание, что один из лайков под ним оставил Илон Маск. Когда ему задали вопрос, действительно ли он согласен с Вайссом, глава SpaceX ответил:

«Hell yeah! I agree more than ever!» («Чёрт возьми, да! Я согласен как никогда!»)

Примечательно, что Дэвид Вайсс не только верит в плоскую Землю, но и отрицает существование космоса. Так, он часто критикует «заговор астронавтов» и подвергает критике тех, кто тратит деньги на космические программы. В одном из своих постов Вайсс утверждал, что «триллионы долларов разбиты о небесную твердь».

Когда Илону Маску показали эти посты Вайсса, миллиардер в ответ написал сообщение из одного символа: 🤔

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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