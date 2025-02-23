Мнение «аналитика»: О гопнике из подворотни… Зачем он так нарывается?

Посмотрим на главный вопрос чуть шире.

Когда украинский президент Владимир Зеленский предлагал США сделку по «редкоземельным металлам», он, судя по всему, хотел «продать воздух». Что-то пообещать Дональду Трампу, чтоб тот продолжил военную помощь Киеву под «честное слово» получить когда-нибудь потом месторождения редкоземельных металлов. Которых, на самом деле, как уже выяснилось, нет у Украины. Тем более — на сотни миллиардов долларов.

Однако Дональд #Трамп ухватился за это предложение и… что, очевидно, стало неприятным сюрпризом для Киева, максимально его конкретизировал. Более того, обнаружив, что у Украине нет «редкоземельного Эльдорадо», он потребовал то, что есть – инфраструктуру, энергетику и прочие ключевые активы.

Конкретные параметры предлагаемой сделки точно неизвестны. Поступает очень разноречивая информация, из которой можно сделать вывод, что американцы хотят создать полностью подконтрольный себе фонд размером в полтриллиона долларов, в который поступают доходы от ключевых активов Украины (включая природные ископаемые и инфраструктуру). И хоть Вашингтон пока делает упор на то, что сами активы в собственность США не переходят, учитывая грандиозный размер фонда, Украина будет вынуждена туда отправлять доходы долгие годы. Фактически теряя право собственника на распоряжение ими (фондом будут управлять американцы). Из этого же фонда затем #США обещают и реинвестировать средства в восстановление Украину (но, опять же, под своим управлением).

И для «головы» Украины Зеленского Трамп по «понятиям» стал, таким образом, в один ряд с Владимиром Путиным. Только если президент РФ хочет «отобрать» активы военным способом, то Трамп – простым и грубым шантажом. Причем непонятно, что от предлагаемой президентом США сделки получит сам Владимир Зеленский (Трамп, напомним, хочет получить ресурсы в счет компенсации уже оказанной помощи, а не будущей).

Поэтому неудивительно, что идея Белого дома вызвала жесточайшее сопротивление Банковой. Вплоть до перехода к почти личному. И это довело ситуацию до точки кипения в Вашингтоне. Что позволяет сорвать сделку «по независящим от Киева обстоятельствам». Но всё может измениться, если США дадут нынешней киевской власти «гарантии безопасности». А что при этом будет с Украиной — для Владимира Зеленского не суть важно.

Примерно такое мнение высказывается на «Стране».

Есть ли в нём смысл?

Или Владимир #Зеленский просто «берега попутал», не поняв, с кем имеет дело в этот раз?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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