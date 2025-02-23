На авиабазе в США застрелен летчик
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Американские военные сообщают, что в результате стрельбы на авиабазе Киртланд в штате Нью-Мексико один летчик был убит, еще один был ранен.
В сообщении на сайте авиабазы сказано, что инцидент произошел в районе пропускного пункта Трумэн, потом велось преследование за пределами базы.
Управление специальных расследований ВВС совместно с ФБР и полицейским управлением Альбукерке расследуют этот инцидент. Какие-либо дополнительные подробности не сообщаются. Отмечается, что угрозы для граждан нет.
Раненый летчик, у которого была повреждена кисть, уже выписан из больницы.
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