На авиабазе в США застрелен летчик

Американские военные сообщают, что в результате стрельбы на авиабазе Киртланд в штате Нью-Мексико один летчик был убит, еще один был ранен.

В сообщении на сайте авиабазы сказано, что инцидент произошел в районе пропускного пункта Трумэн, потом велось преследование за пределами базы.

Управление специальных расследований ВВС совместно с ФБР и полицейским управлением Альбукерке расследуют этот инцидент. Какие-либо дополнительные подробности не сообщаются. Отмечается, что угрозы для граждан нет.

Раненый летчик, у которого была повреждена кисть, уже выписан из больницы.