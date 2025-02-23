 

Мнение «аналитика»: О воспитании гонористых союзников… А метод-то работает?

23.02.2025, 16:25, Разное
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Похоже, нынешний американский президент Дональд #Трамп не просто «восхищается» своим российским визави Владимиром Путиным. Он берёт уроки у кремлёвского «диктатора».

Сейчас Польша страшно гордится тем, что её лидер Анджей Дуда стал первым среди европейцев, кого позвали в Белый дом для встречи на высшем уровне. И она действительно состоялась.

Но, как обычно, есть нюанс

Пишут, что Анджею Дуде пришлось ждать Дональда Трампа почти часа накануне запланированной встречи с ним на полях конференции консерваторов CPAC. Хотя планировалось, что они пообщаются именно в течение часа, им удалось поговорить всего несколько минут. Об этом сообщает Notes From Poland.

«Встреча Дуды и Трампа должна была начаться в 19:30 по польскому времени (13:30 в Вашингтоне, округ Колумбия) и продлиться час, после чего президент #США должен был выступить на заседании CPAC. Однако, хотя польский президент прибыл по расписанию, отъезд Трампа из Белого дома был отложен. К моменту начала их встречи, незадолго до 8:30 вечера по польскому времени, у них оставалось всего несколько минут для выступления», — утверждает издание.

Понятно, что ни о чём существенным двум политикам поговорить не удалось. А уж договориться — тем более. Хотя поляк может утешиться тем, что первым поручкался с Дональдом Трампом во время его второй каденции.

Ну а толку-то?

И вот таким нехитрым приёмом нынешний Вашингтон начал «воспитывать» и «строить» своих европейских союзников?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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