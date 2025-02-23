 

Воры украли кредитку, купили лотерейный билет и выиграли полмиллиона евро

23.02.2025, 16:05, Новости дня
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Двое бездомных с помощью банковской карты, которую они украли у одного из жителей города Тулуза во Франции, приобрели лотерейный билет и выиграли полмиллиона евро, пишет газета Le Figaro.

3 февраля мужчина по имени Жан-Давид Э. оставил свою машину без присмотра, а, вернувшись, обнаружил, что кто-то обворовал ее и украл кредитную карту вместе с документами. Владелец сразу заблокировал карту, но к этому моменту преступники уже успели потратить 52 евро в ближайшем табачном магазине, купив лотерейные билеты. Один из них оказался выигрышным, сумма приза составляет 500 тысяч евро.

По состоянию на 22 февраля государственный оператор лотереи La Française des Jeux сообщил, что пока никто не сдавал лотерейный билет для обналичивания выигрыша. Предполагается, что воры опасаются ареста и поэтому не забирают свой приз.

Жан-Давид сообщил в полицию о краже, но добавил, что готов забрать заявление, если преступники выйдут на связь, чтобы поделить выигрыш, рассказал адвокат мужчины.

Адвокат также обратился к виновным с предложением связаться с его офисом для заключения соглашения. “Вы не потеряете ничего… мы поделимся с вами”, – заявил он. “И у вас будет шанс изменить свою жизнь”. Он также предупредил, что срок действия лотерейного билета истечет. “Время не на нашей стороне”, – добавил он.


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