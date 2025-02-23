Мнение: Мирный Дональд и мирные ядерные бомбы

Дональд Трамп заявил, что хочет как можно скорее встретиться с нашим президентом и с Си Цзиньпином, чтобы договориться о двукратном сокращении военных бюджетов (ссылка).

Логичный ход. Прямое боевое столкновение с Россией и с Китаем Америка не вытянет, так как мы слишком сильные, и так как у нас слишком много ядерных бомб. Даже если США сумеют победить, что далеко не факт, Россия и Китай нанесут Америке неприемлемый ущерб. А если так, то нет смысла тратить деньги на чересчур большую армию — особенно в условиях, когда США находятся в предбанкротном состоянии, и бизнес-опыт Дональда Трампа подсказывает ему, что пришло время «резать косты», сокращать расходы любой ценой.

Следующая новость, вероятно, не связана напрямую с первой. Учёные из Рочестерского университета (Нью-Йорк) предложили обдумать дерзкий способ борьбы с глобальным потеплением — подводный термоядерный взрыв мощностью в 80 гигатонн. Взрыв раздробит большие объёмы базальта, взвесь базальта поглотит много углекислого газа, и на нашей планете будет холоднее (ссылка).

Идея заведомо непроходная, так как сторонники климатической конспирологии проиграли выборы Дональду Трампу, и так как попытка изменить климат в одностороннем порядке означала бы объявление войны всему человечеству, чего США даже при предыдущих своих безумных правителях хотели бы избежать. Однако обратите внимание на цифры.

Суммарная мощность двух ядерных бомб, сброшенных американцами на Хиросиму и Нагасаки, составляла менее 40 килотонн, то есть была в 2 миллиона (!) раз меньше мощности предлагаемого учёными из Рочестера подводного взрыва. Хрущёвская Царь-бомба — самое мощное в истории человечества оружие — была в 1500 раз слабее, чем обсуждаемые подводные 80 гигатонн. Совокупная мощность ядерных арсеналов всех стран мира составляет около 5 гигатонн, то есть всё ещё в 16 раз меньше объёма, который климатические бесы хотели бы подорвать под водой.

Эта арифметика буквально подталкивает к следующему выводу. Планета даже не заметит, если американцы точечно применят несколько своих «Минитменов», которые несут ядерные заряды мощностью в 600 килотонн. Ну, серьёзно, учёные говорят, что можно взорвать эквивалент 130 тысяч «Минитменов», и климату это пойдёт только на пользу. Что страшного может случиться, если США подорвут не 130 тысяч, а всего лишь 130 «Минитменов» — пусть даже не глубоко под водой, а на поверхности Земли? Вероятно, ничего. Примерно такую мощность имело извержение вулкана Кракатау в 1883 году.

Самой главной страной для Дональда Трампа — значительно более важной, чем Америка — является Израиль. А главной угрозой для Израиля является Иран, которому война совершенно не нужна, но который при необходимости может успеть уничтожить Израиль до подхода американских войск. Нынешние же власти Израиля — скажу дипломатично — не выглядят ни миролюбивыми, ни хотя бы расчётливыми.

И вот теперь, когда мы обошли игровой стол и рассмотрели карты на руках у игроков, представьте, что у Дональда Трампа всё получилось: он продал нам успешное завершение Спецоперации, он продал китайцам план по возвращению Тайваня в родную гавань, он договорился о сокращении военных бюджетов и тесном возобновлении сотрудничества по ядерным арсеналам, чтобы застраховать себя от полномасштабной войны. В этой ситуации, если Израиль заставит Дональда Трампа начать боевые действия против Ирана, у президента США будет выбор:

— или повторить вьетнамский кошмар, запустив «бутс он зе граунд», то есть высадив американскую пехоту в Иран;

— или сбросить на Иран 100-150 «умеренных» ядерных бомб.

В первом случае Дональд Трамп рискует получить несовместимые с рейтингом военные потери, рискует проиграть (так как Иран — крепкий орешек) и рискует потерять пару-тройку авианосцев от ударов гиперзвуковых ракет, что станет страшным ударом для политической репутации США.

Во втором случае Дональд Трамп не рискует ничем (так как с Россией и Китаем он договорился, а другие страны вмешиваться не будут). Бомбардируя Иран, он быстро и качественно выполняет поручение Израиля, а также добавляет Америке новый важный перк: «страна, которая может одним ударом застеклить несколько ваших городов». Сейчас условная Мексика, условный Вьетнам или условная Франция могут дерзить Америке, так как они отлично знают, что США не полезут к ним воевать, чтобы не опозориться очередной раз, как в Афганистане в 2021 году. Если же США разбомбят Иран ядерным оружием, к пожеланиям американцев будут прислушиваться значительно более чутко.

К сожалению, повторюсь, слишком многое зависит от рациональности израильских политиков. Сейчас они пребывают в эйфории, как после выигрыша в лотерею: они могут попросить команду Трампа о чём угодно, и президенту США будет крайне сложно им отказать. Кстати, России это на руку — как вы можете видеть из новостей, Дональду Трампу стало совершенно не до нас.

Лично я надеюсь, что расчехлить «Минитмены» Америка всё же не решится. Во-первых, Иран наш союзник, причём стратегический, а не ситуативный. Во-вторых, я сомневаюсь, что ядерный джинн, единожды выпущенный из шахты, может быть загнан обратно. Первый же ядерный конфликт установит новую норму: планета увидит, что это всего лишь эффективное оружие, и что никакой «ядерной зимы», которой на протяжении десятилетий пугали нас учёные, сотня-другая боеголовок не устраивает. США и другие агрессивные страны начнут использовать ядерные бомбы регулярно, и в итоге мы быстро придём к Третьей мировой войне.