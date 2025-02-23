 

Дональд Трамп лишён звания почётного гражданина Житомира

23.02.2025, 15:33, Разное
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Городской совет Житомира единогласным решением отобрал статус почётного гражданина у американского бизнесмена и политика Дональда Трампа.

Теперь он не сможет воспользоваться городскими льготами и в целом «больше не авторитет для житомирцев», говорится в заявлении.

Статус почётного гражданина Житомира Трампу присвоили в ноябре 2024 года, сразу после победы на президентских выборах. На том же заседании это почётное звание отобрали у Джо Байдена и Камалы Харрис. Депутаты горсовета составили «Лист наказов президенту США» и отправили его по электронной почте.

– Сейчас мы можем констатировать, что ни одного наказа житомирской общественности Трамп не выполнил, а более того – во многом он поступил наоборот, как будто и не читал наше письмо. Может ли такой безответственный человек носить столь высокое звание? Ответ очевиден, – возмутился председатель совета.

Почётные граждане Житомира могут бесплатно ездить на общественном транспорте (за исключением рейсовых автобусов ИП Коцюра Н. А. и маршрутов №19, №16 и №4) и проходить на любые мероприятия в доме культуры «Украина» (до 2021 года – ДК Ленинского комсомола) со скидкой 50%. Кроме того, им разрешено без очереди попадать на приём к должностным лицам Житомира. Всего этого Трамп лишится уже через неделю, если не предоставит горсовету «убедительные объяснения своего ненадлежащего поведения» до вступления решения в силу 1 марта.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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