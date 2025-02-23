В самолете «Байкал» нашли грубейшие конструктивные ошибки

Легкий многоцелевой самолет «Байкал», он же ЛМС-901, который должен был заменить парк устаревших морально и физически «Кукурузников» Ан-2, встретился с серьезными проблемами конструктивного плана. Виновники, ответственные за допущенные ошибки, пока не называются.

Сообщается, что чуть ли не на завершающем этапе разработки инженеры выявили критически важные конструктивные ошибки, на решение которых потребуется от 3 до 5 лет и немалые затраты. В итоге проект планируют заморозить или передать специалистам S7 Group.

Также вместо нового ЛМС-901 предлагается временная мера, включающая модернизацию существующих Ан-2 за счет установки двигателя модели ТВД-10Б, который увидел свет 60 лет назад.

Как оценивают в ОДК, возобновление выпуска ТВД-10Б потребует не менее 1,8 млрд рублей, что в разы меньше, чем требуется на доведение до ума «Байкала» — УЗГА просит у Минпромторга дополнительно 10 млрд рублей.

Причем модернизация старых Ан-2 предложит грузоподъемность самолета до 600 кг и пассажировместимость не более 8 человек, тогда как ЛМС-901 обещал 1500 кг и 12 человек соответственно.

Над сложившейся ситуацией недоумевают как эксперты, так и общественность. «Байкал» должен был стать современной заменой «Кукурузника», которая при более лучших характеристиках была бы не намного дороже. Однако на пути проекта возникли масштабные проблемы, которые, как утверждается, связаны с допущенными еще при проектировании ошибками.

В частности говорится о проблемах с общей устойчивостью самолета при полетах на низких скоростях и применением серьезных усилий на штурвал при управлении. Кроме того, кардинальной переделке требуется подвергнуть хвостовое оперение, а также шасси.

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Генеральный директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина Владимир Барсук опроверг данные о том, что проект российского легкого самолета ЛМС-901 «Байкал» может быть заморожен или передан компании S7 для доработки.

«Проект никто замораживать и передавать не собирается. Будет просто небольшое смещение сроков на более поздние. И это не из-за технических проблем, а из-за бумажной волокиты», — отметил Барсук.

Заявление Барсука, тем не менее, не полностью развеивает опасения относительно судьбы проекта. Неясно, насколько значительным является это «небольшое смещение сроков» и какие именно бюрократические задержки препятствуют своевременному завершению работ.