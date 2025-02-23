 

Ароматические свечи не менее вредны, чем выхлопные газы автомобилей

23.02.2025, 14:15, Разное
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Новое исследование, проведенное в Университете Пердью, выявило серьезную проблему, связанную с использованием ароматических продуктов в помещениях. Оказывается, ароматизированные свечи, а также другие подобные продукты, являются значительным источником наночастиц. Крайне малый размер этих частиц позволяет им глубоко проникать в органы дыхания, причиняя потенциальный вред здоровью.

В ходе исследования было установлено, что ароматические соединения (терпены), присутствующие в таких продуктах, вступают в реакцию с озоном, содержащимся в воздухе помещения. Это приводит к образованию наночастиц в концентрациях, сопоставимых с выбросами от традиционных свечей, газовых плит и даже двигателей дизельных автомобилей. Накопление этих наночастиц в воздухе может иметь серьезные последствия для здоровья, поскольку они могут через кровоток поражать внутренние органы — например, мозг.

Ученые пришли к выводу, что ароматизированные продукты являются не просто пассивными источниками приятных ароматов, но и активно изменяют химический состав воздуха внутри помещений. Хотя дальнейшее изучение необходимо для полного понимания рисков, связанных с вдыханием этих наночастиц, результаты данного исследования уже сейчас подразумевают необходимость учета этой проблемы при проектировании зданий и устройстве систем вентиляции.Источник &#8212 Purdue University


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