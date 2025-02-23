Мнение «аналитика»: О потрясающих событиях в Мексике… Неужели Трамп это стерпит?

Ну вот, а разговоров-то было! Мол, «сверхдержава», военная сила, лучшая разведка. А оно всё вон как обернулось внезапно! И крыть нечем — проморгали. Под носом упустили ситуацию у южного соседа. Полагались на экономический здравый смысл, тесно налаженные хозяйственные связи, преференции, купленные элиты.

Оказалось, змею на груди пригрели и вырастили. Которая в самый неподходящий момент взяла, да и…

Короче, всё завертелось с головокружительной быстротой. Недовольные нападками Дональда Трампа жители Мексики взяли да и учинили очередную революцию на китайские #деньги. Ну и собственные наркокартели, которые вовремя договорились с китайской триадой, подсуетились. В общем, слишком проамериканскую Клаудию Шейнбаум Пардо свергли, вместо неё посадили в президентский дворец какого-то мафиози и дружно начали искать защиты у Китая. В частности новые власти заявили, что немедленно вступают в БРИКС и ШОС, просят НОАК и ОДКБ вмешаться и помочь отбиться от северного соседа, а также предъявили #США претензии на Техас и часть Калифорнии, а в перспективе — на Нью-Мексико, Аризону, Неваду и Юту. Ну, там ещё было «кто не прыгает, тот гринго», и прочее «Trump — mierda», но это детали.

Что интересно, из NAFTA ушлые мексиканцы выходит не стали. Напротив, заявили, что все преференции по старым соглашениям о зонах свободной торговли США обязаны сохранить. Что открывало превосходный доступ китайским товарам на американский рынок безо всяких сборов и пошлин. Достаточно «шильдик» переклеить.

#Китай, конечно, не смог удержаться от соблазна и поставил мексиканцам крупную партию гранатомётов DZJ08 и ПТРК HJ-8Е, пообещав ещё больше. А китайские военные инструкторы вместе с переодетыми российскими коллегами начали тренировать бойцов мексиканских вооружённых сил. Всё под эгидой «защиты мексиканской демократии».

И вот что, Дональд Трамп обязан выйти на крыльцо Белого дома и заявить, мол, мы уважаем суверенитет Мексики, не вмешиваемся в её дела, а произошедший вооружённый антиконституционный переворот считаем внутренней проблемой самих мексиканцев?

Конечно, ситуация гипотетическая. Хотя американский сенатор Берни Сандерс обрисовал её ещё несколько лет назад и задал такой же вопрос.

Но случись это всё на самом деле, как скоро Мексиканский/Американский залив заполнили бы авианосцы и линкоры Второго флота США, а из базы Литл-Крик вышли бы десантные корабли? И через какой срок после объявления «revolución de la dignidad» американские морпехи высаживались бы где-нибудь в Тампико и Веракрусе, а на Мехико с небес спускался бы воздушный десант условного «спецназа ЦРУ»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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