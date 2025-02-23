Рупор кремлевской пропаганды: Совет от бывалого

Бывший глава афганской разведки, первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех обратился к Зеленскому:

«Посмотрите с балкона, как говорится в поговорке о трудных и сложных переговорах. Теперь вы — обуза… Не пытайтесь играть с Европой против США – это не сработает. Когда США говорят, Европа выполняет. Если вам нужны дополнительные подробности, отправьте мне личное сообщение. Я охотно поделюсь с вами своими неопубликованными мемуарами — в частности, главой о взаимоотношениях с Западом после Дохи 2020. Я не шучу и я не работал в комедии» (https://x.com/amrullahsaleh2/status/1893221238782468133?s=48&t=qJhPTKeDKliBqHTtDs8P3w)

Так сказать одна кинутая марионетка советует другой не питать напрасных иллюзий относительно США.

США, когда пришло время, слили режим Ашрафа Гани без всякой жалости. И то, что на Украине будет также, многие говорили еще несколько лет назад.

Сейчас эти времена наступили.

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Источник: Colonel Cassad

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