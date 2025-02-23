 

Мнение «аналитика»: О плодах быдло-дипломатии… Почему Зеленский снова отверг договор с США?

23.02.2025, 0:35, Разное
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Пишут, что и второй вариант договора США с Украиной был отвергнут Владимиром Зеленским. Причём по причинам, далёким от главной идеи соглашения по редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым. Которое, кстати, сам же украинский президент в прошлом году предложил Дональду Трампу во время встречи в Trump Tower.

А теперь банально «кинул». Как «лоха» педального. Меж тем…

Вот в чём была реальная суть договора, по версии министра финансов США Скотта Бессента, который вёл переговоры о сотрудничестве с Киевом. И встречу с которым Владимир Зеленский «проспал».

📌 Экономическое будущее Украины после перемирия может быть наиболее ярким чем когда-либо ранее, и США готовы это обеспечить;

📌 #Украина обладает природными ресурсами, которые могут способствовать её послевоенному экономическому росту, но только в том случае, если правительство и народ будут иметь достаточно финансов, опыта и правильных стимулов;

📌 Условия договора партнёрства предполагают, что доходы от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, будут направлены в фонд, ориентированный на восстановление и развитие Украины;

📌 В этом фонде США будут иметь экономические и управленческие права, что обеспечит прозрачность, подотчётность, корпоративное управление и правовую базу для привлечения крупных частных инвестиций;

📌 Участие США не оставит места для коррупции и инсайдерских сделок;

📌 США не станут владельцами физических активов на украинскойтерритории. Они также не будут нагружать Украину новыми долгами, так как подобное экономическое давление не способствует ни американским, ни украинским интересам;

📌 Участие #США дало бы России чёткий сигнал о том, что США заинтересованы в свободной и процветающей Украине.

А теперь — вот что о Владимире Зеленском говорит Дональд #Трамп: «Я наблюдаю за этим человеком уже много лет… Я наблюдаю, как он ведёт переговоры без козырей. У него нет карт вообще, и от этого тошнит. С меня хватит».

Ну и как вишенка на торте: «Я не думаю, что он очень важен на встречах, если быть честным с вами. Он очень затрудняет заключение сделок», — резюмировал президент США. Поэтому теперь в ходу новый принцип: «Переговоры об Украине — только без Украины». Когда надо будет, её пригласят поставить подпись.

Вот этого и добился Владимир Зеленский. И это всё точно в интересах Украины?

А если «по чесноку»: не потому ли он отверг соглашение о разработки полезных ископаемых, что США там не оставили ни капли места для извечной украинской коррупции?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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