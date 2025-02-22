Мнение: Письмо: “Последний случай оставил вопросы”

Женатый КСЖ, почти нерыба, нашел себе любовницу, на свою голову, потому что она оказалась того же типа и подтипа, и тоже почти нерыба.

Любовник или любовница-нерыба – это, к сожалению, приговор для семьи. Если он-она вдруг увлечется, придется развестись.

Поэтому, если дорог брак, изменять ни в коем случае нельзя и особенно нельзя – с нерыбами.

acidjudgen

Здравствуйте уважаемая Эволюция.

Мне 40, женат, двое детей, супруга М ей тоже 40. У меня второй год небольшой бизнес. Квартира в ипотеке общая, авто. Супруга сейчас в декрете. По ОЗ мы примерно одинаковы , работали на одной работе, по финансам я вырвался вперед лет 5 назад. В браке мы 12 лет.

Супруга у меня хорошая, вкусно готовит, дома порядок, в воспитание детей душу вкладывает, при необходимости помощи в бизнесе всегда старается помочь, благодарен ей за многое.

Проблема одна в семье и она во мне . Я часто супруге изменял. У нас вообще особой страсти не было, первые полгода только, а потом все спокойно как то в русло по домашнему , сначала жили вместе, потом брак. И собственно семейная жизнь . Секс не давал ярких эмоций, возможно я супругу не возбуждал настолько, она на мои вопросы в эту сторону, всегда говорила что для нее все норм.

Собственно я пошел на сторону добирать. В основном знакомился на СЗ , в приоритете были замужние, в принципе интересы одни, серьезных отношений изначально никто не ищет, правда думал о рисках что мужья вдруг узнают и будут последствия, но в целом все обходилось. Отношения с любовницами были в среднем от полугода да года. Но последний случай оставил вопросы.

Ее зовут Т 40 лет, муж, трое детей. Она почти не работала , содержал муж, у нее забота о детях, домашние дела. Муж по ОЗ в плане финансов точно выше меня. Познакомились на СЗ, на фото была женщина серьезная хмурая какая то, но зацепил ник. Переписка просто лилась, с ней очень было интересно общаться, много разных тем, флирт был не прямым и пошлым а очень все тонко она преподносила, в анкете она указала что личных встреч не ищет в браке и только дружеское общение, ник в телеграмме она дала через месяц после общения, еще через месяц мы встретились. Наверное я разогрелся до вулкана, когда я ее увидел первый раз вживую я обалдел, она настолько была красивой, на втором свидании мы поцеловались, и это буря эмоций ощущений чувственности.

(Фотка оказалась крючком, ник крючком, в общении – крючки. Крючки может и не бог весть какие, но все же. Опишите их все)

Что меня удивило что она первая обозначила, у нас только секс, семьи не рушим и не думай. Призналась что и до меня был опыт с любовниками, периодами. Секс был классным, такой чувственности я никогда не испытывал, Т. как-то делилась, что сначала нервничала потом смогла расслабиться. Видеться мы могли редко раз в неделю, и весь наш досуг сводился к гостинице, секс, разговоры, покупали всякие вкусняхи, пили чай, как Т. говорила – отдушина.

Она первая призналась в любви , когда улетала на отдых с мужем заграницу, от нее поток нежности был прям , я тоже ей признался, когда она вернулась я был счастливее всех на свете, умом я понимал что минус мой растет, и вроде шло все хорошо, был баланс. Она удалилась с СЗ я тоже. Все как-то ровно, кайфовые встречи. А я начал липнуть, просить чаще встреч, встречаться не только в гостинице, но и гулять на что она говорила« зачем нам эти прогулки лучше время на секс потратить», она из досуга предложила посещать иногда театр.

(То, что он липкостью называет, это были конечно шаги, шары, небольшие крючки. Крючки опишите. А то, что она отвечала ему, не доильный аппарат, а шары и тоже крючки небольшие. Тоже опишите)

Периодами она отстранялась чуть и я доставал градусник, эксель и видел что « не горит» и не додает. Как-то она болела, я интересовался ее здоровьем, хотел записать к своему терапевту, она помощь отклоняла. Когда выздоровела , стала шланговать мои намеки на счет свидания, тут я и взорвался , выкатил претензию что она не хочет встречаться, она в ответ «я беру паузу на неделю». Крутило меня знатно, извинялся, в общем слив.

(У него не слив получился, а наоборот, крючок, а потом шары и шаги, от чего его значимость в то время очень выросла, и это дало ему преимущество в значимости. Опишите почему так вышло)

Позже возобновили, все вроде хорошо, секс кайфовый, общение тоже, но периодами я чувствую от нее дистанцирование, и от меня летят претензии. Позже начался другой момент. У нее в телеграмм была 2 друга с СЗ. Она о них сама рассказала, я попросил показать переписку, один вполне прилично все писал , второй же наглел постоянный неприкрытый флирт и открытое предложение секса , она как бы отбивает, но мне это все не понравилось. Я ей предложил удалить его и вообще залочить, на что услышал что я лезу на ее территорию, нарушаю границы и тд. В общем моя ревность прям во всей красе проявилась, постоянно давил по этому вопросу. А она вообще с того времени стала часто шутить на грани про других мужчин, меня это бесило.

(Она его так “разогревала” и к сожалению для нее это, в основном, были векторы косяков. Его действительно цепляло и чуть шатало, но значимость его от этого все время росла. Особенно в сумме с его горячими шарами псевдо-скалками. Так ее векторы косяков превращались в крючки для нее же. Хотя частично и его цепляли конечно, но ее саму больше. Опишите механизм всего этого. Я за вас частично рассказываю, но хочу, чтобы вы тоже думали)

Шло время я влюбился сильнее до того что я захотел вместе жить, предложил ей а она говорит «разведись, переезжай на квартиру, я буду приезжать, готовить будем, трахаться, год-два присмотрюсь и может сама разведусь и перееду к тебе» понял что значимость моя так себе но и объективно супруг ее больше зарабатывает, трое детей, зачем ей все это рушить.

(Здесь опять он получает преимущество по СЗ. На мой взгляд, ее СЗ тут стабильно около 3-4, а его 6, и не до конца ею рефлексируется)

Прошло 2 года отношений, и супруга мне прямо сказала что знает о любовнице, давай заканчивай, а потом будем думать что дальше делать, а я реально вообще не испугался потерять семью и все продолжил, дома начались скандалы , вел я себя как свинья. Когда дошло до того что я вижу что жена готова забирать детей и уезжать, я понял что надо заканчивать, и вот тут видимо переломный момент, я написал Т что жена поставила ультиматум , я не могу больше встречаться как любовники, или давай разводиться и жить вместе.

Т. изначально согласилась расстаться, что давай беречь семьи, я честно выдохнул, но дальше стало сложнее, Т говорит не могу без тебя , я тоже хорош, не устоял, снова секс, эмоций куча. Жена опять узнает, в меня уже предметы летят, еще скандалит при сыне который уже что-то да понимает, дичь в общем с моей стороны.

(Героиня отрефлексировала немного его СЗ и стала очень сильно страдать. Ну а он ее СЗ рефлексировал и так довольно хорошо)

Потом Т говорит мужу что любит меня, муж просит меня бросить и сохранить семью, она расстается. Через неделю опять сходимся и все по кругу. И она подаёт на развод, но тут начинается другое, у меня резко сыпется бизнес, заказчики задерживают крупные суммы, я заболеваю. После их подачи заявления на развод меня ее муж пригласил к ним в дом пообщаться, я познакомился с детьми , они встретили меня приветливо. Т предложила переехать к ней, со слов Т муж отказался продавать дом и делить имущество, но сам съехал.

Как собственник он не против был что я буду жить в этом доме, об этом мы лично и общались. По мне происходил какой то сюр, как так может быть? Муж у Т вкладывался в нее по полной, оплатил ей много курсов в бьютисфере и помог с открытием кабинета. Поездки за границу каждый год. В общем я не понимал зачем она разводится, я столько бы дать ей не смог.

(Она разводится из-за безумной любви к автору. А муж надеется, что ее безумие пройдет, поэтому не хочет ничего делить и не хочет ссориться)

Произошло кое-что еще. Я и Т повезли мелких в парк погулять , я спросил у нее как прошел вчера день , она говорит было 2 клиента, обычно она взахлеб рассказывает что за случай уникальный и как она его решала, а тут как то вскользь и все. Я спросил «а что за клиенты были?» и тут меня как по голове стукнуло , рассказала что приезжал к ней как клиент ее друг по переписке из телеграмма( который ей откровенно предлагал секс в переписке) , я наехал почему ты мне не сказала что он приедет, что это за встречи за моей спиной, моя ошибка что при детях начали разбираться , но я прям взорвался. Поставил ей ультиматум что она прекращает с ним общение и блокирует , либо общается дальше но отношений у нас нет.

Она опять свое нарушаешь границы и тд. Я не сдвинулся , со скрипом она закончила с ним общение. Не нравилась мне эта ее черта, защита общения с мужиком левым.

(Может она и не рефлексирует, но всем этим флиртом на стороне она его пытается греть. А вот мужа своего она так строила и, надо признать, построила. Не понятно как ей удалось, но такое действительно бывает)

В общем бизнес шатает, финансовой устойчивости нет, заболел сильно, в этот момент пытаюсь переехать к Т и реально нахожусь сутки, двое у нее, и мне плохо, хочу домой, просто какой-то дискомфорт. Шатало меня знатно то хочу домой уехать, дома жена мозг вынесла, хочу к Т. С детьми Т я потихоньку сдружился, дочку отвозил на курсы, общались много, младший сын гиперактивный обниматься всегда шел, но это он такой любвиобильный.

Пока был у Т, выяснилось что готовить ей не в удовольствие, быт устроен своеобразно , я понимал что я на чужой территории и надо как то вкладываться, выстраивать что-то общее, но как то не шло. Она постоянно давила « перевози все вещи и тд» По концовке когда я приехал с вещами , я увидел с какой неохотой Т освобождает шкаф для моих вещей, я спросил «все в порядке» она ответила « ты не понимаешь как трудно щас придумывать куда твои вещи класть» , я ощутил что мой переезд к ней какие-то щипцы, хоть я и не напрашивался, я сказал давай отложим переезд мой и обдумаем.

(Ей трудно пристраивать его вещи, потому что он до сих пор женат. А она-то развелась)

Она на следующие сутки меня в игнор, условие- разводись или все кончено. Развод я отложил, тут с финансами жопа, вижу обратную связь от Т. Потом заявляет в прямую что создала анкету на СЗ, я проверил, пришел в бешенство, наезжал.

Собственно ситуация качалась из стороны в сторону, был несколько раз секс с Т, живу я дома, супруге сказал что не общаюсь с Т, свидания с алиби проходят редкие. Т. Начала психовать предъявлять претензии, «не развелся, спишь со мной и женой и тд“» Потом выражения стали хуже типа «цепной пес жены» и вот тут бы отстать это уже прямое неуважение ко мне, а я сливался что-то ей пытался объяснять. Настал момент когда она просто написала «Разведешься – звони»

(Т – жесткая такая девушка, привыкла опираться на себя и доминировать в отношениях, а автор ей голову морочит)

Я выпросил встречу, пытался ее переубедить, и тут мне воткнули фразу «я не хочу секса с тобой», наконец-то до меня дошло что со мной категорически не хотят быть и вот это ,«разведешься – звони » мягкий посыл.

(Скорее истерика)

Я хочу понять , зачем Т. развелась но принимать на своей территории не захотела , хотя сама предложила , еще и с мужем лично знакомила. И вот это расставание с ее стороны реальное разводись-звони( понятное дело что никто ждать у телефона не будет, но все же), или тупо послали.

(Ну в силу того, что сама она развелась, да еще заставила мужа освободить автору территорию, то, конечно, она ждала и даже заслуживала ответного шага. Но ей понятно, что автор сомневается и колеблется)

Понимаю что с границами у меня плохо. По типу фрустрации кто я? Похож на КСЖ? И мне интересно кто Т? Есть в ней что-то схожее с Беладонной. И мое поведение с супругой и сама ситуация в целом не могла аукнутся в виде проблем с бизнесом и ухудшением здоровья?

(Конечно могла. У КСЖ очень часто так. Они изменяют и болеют от этого, от чувства вины в основном, даже если его не рефлексируют, но и в целом, от колебаний К и Ж, шатает здоровье. Работу тоже. Поэтому КСЖ лучше не изменять, а в случае серьезного чувства на стороне максимально экологично расставаться с супругой. Не врать, обещать преданную дружбу, материальную поддержку, выполнять родительские обязанности и на гнев жены отвечать с максимальным уважением. Это минимизирует саморазрушение)

Как мне действовать дальше? Чувствую что и обратка от жены может прилететь со временем и Т как бы я особо не нужен. Выбирать себя получается? Сейчас хожу в зал, восстанавливаю здоровье потихоньку, финансы пытаюсь наладить.

(Можно дать себе время. Скорее всего Т объявится, так как рассталась не очень экологично, и СЗ автора для нее еще подрастет. Но принципиально это ничего не поменяет. Надо все равно определяться с выбором, нельзя пытаться сидеть на двух стульях, можно действительно потерять обеих, да еще и здоровье расшатать)

Буду благодарен если письмо опубликуете , писать красиво не умею , но надеюсь полезное что-то в моей истории для разбора есть.

Спасибо, что прочитали.