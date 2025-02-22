 

Рупор кремлевской пропаганды: А если не будут брать – отключим газ

22.02.2025, 21:45, Разное
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Как заявляет американская пресса, Келлог на встрече с Зеленским прямо сообщил ему, что если тот не подпишет соглашение о передаче недр Украины США, то США отключат на Украине Starlink, что приведет к обвалу связи и управления ВСУ.

С одной стороны это наглядно живописует подход США к "союзнику", с другой стороны это нам еще один урок, почему Россия не может и не должна в подобных базовых системах зависеть от кого-либо

PS. Ранее Трамп прямо заявил, что если кокаиновый фюрер не подпишет документ о передаче недр, то у него будут проблемы.
Небезызвестный Алекс Джонс на этом фоне заявил, что Зеленского скоро убьют украинские военные и до лета он н доживет.
В общем, обрабатывают нелоха.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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