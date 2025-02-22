 

Рупор кремлевской пропаганды: Чистки в Пентагоне

22.02.2025, 20:45, Разное
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В руководстве Пентагона начались чистки.

Уволены начальник комитета начальников штабов, командующий ВСС и целый ряд генералов. И эти увольнения только начало. Анонсированы не только замены в военном руководстве (лояльные сменят нелояльных), но и будут вычищаться следы соучастиия в политики "гендерного равенства", всякие "первые трансгендеры в…", "первые черные в…", "первые гомосексуалисты в…" Все это идет под нож. Как и те, кто все это продвигал и лоббировал.

Трамп похвалил реформы Маска, но заявил, то он делает недостаточно и необходимо нарастить работы по урезанию бюджета.
На текущий момент Пентагон должен в течение 5 лет урезать ежегодно расходы на 8%.

Также идут чистки в министерство внутренней безопасности США – там уволено 400 человек.

На очереди чистки в ФБР, где давеча был утвержден директором Кэш Патель, который собирается зачищать лиц причастных к "глубинному государству" и раскрыть список Эпштйена.

Перестройка, гласность, новоые мышлеение….

PS. Макс еще раз публично обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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