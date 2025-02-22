 

Мнение: Почему Европа так держится за США?

22.02.2025, 19:50, Разное
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Одно из диковинных на первый взгляд явлений в последние дни – какая-то непонятная зависимость Европы, европейских стран от США. Возникает ощущение, как будто без содействия и руководства США всё Европейское сообщество неспособно принять никакого решения, и, более того, не может справиться ни с какими внешними вызовами. Мы видим, что Европа фактически беспомощна перед Россией и не в состоянии оказать ей никакого противодействия, а может выпускать лишь грозные коммюнике с осуждением РФ и с требованием к ней отпустить Украину и прекратить агрессию по отношению к ней.

И это при том, что сама Россия в лице Путина уже не раз демонстрировала страх перед НАТО и вообще фактически превратила для собственного населения само название НАТО в жупел, устрашающего монстра, нацеленного исключительно на войну и уничтожение России.

Далее – в моем Бусти! По ссылке https://boosty.to/sapojnik

Источник: Размышления вольного социолога


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