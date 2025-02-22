 

В Китае геймеров старше 25 лет признали угрозой общественной безопасности

22.02.2025, 19:33, Разное
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Власти КНР объявили «социально опасными элементами» всех граждан, увлекающихся компьютерными играми после достижения 25-летнего возраста.

Новая политика направлена на стимулирование экономического роста, коррекцию и укрепление моральных устоев общества.

– Молодёжь должна работать, а не развлекаться, – заявил заместитель министра по делам молодёжи Бу Чуанли. – Взрослые дети, до сих пор играющие в компьютер – обуза для экономики и угроза нашей национальной безопасности.

Согласно новым правилам, геймеры старше 25 лет могут быть отправлены работать на заводы или в сферу сельского хозяйства сроком на год. После этого, как считают чиновники, у нарушителей «не останется времени на детские увлечения».

– В случае рецидива срок трудовой повинности для злоумышленников составит уже два года, а трудовая смена будет длиться не стандартные 10 часов, а до 14 часов, – предупредили в компартии.

Нарушителями не будут считаться профессиональные киберспортсмены, представляющие КНР на международной арене или имеющие такую перспективу, а также граждане, которые и так работают полный день, но последних поставят на особый учёт, как отсталых в развитии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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