Мнение: Хорошие мальчики и патриотизм

В одной из курьерских служб, услугами которой я пользовался, работали парни очень специфического вида: типичные такие «хорошие мальчики». Робкие, плохо одетые, вялые, застёгнутые на все пуговицы. Вероятно, на ту зарплату другие не шли. Это сейчас курьеры получают больше айтишников, а тогда рынок был другим, так что там платили минималку или около того.

Работа курьера в принципе не предполагает какого-то лоска, но всё же в те 60 секунд, пока я принимаю пакет и расписываюсь в накладной, большая часть курьеров выглядит обычными людьми: такими же, как я, только другой профессии. Но конкретно в той службе был особенный контингент — от него этой «хорошестью» веяло, как запахом доброго чеснока.

И вот какая несправедливость: мы могли бы долго доказывать девушкам, что «хороший мальчик» — это правильный выбор, так как он не курит, не пьёт, не матерится, слушается маму. Но девушкам всё равно будут нравиться или архетипичные плохие парни типа весёлых и лёгких на подъём наркоманов, или серьёзные ребята с толстым кошельком и развитой мускулатурой. Жаловаться на это в соцсетях можно, но бессмысленно, так как жизнь устроена именно так — привлекателен или тот, кто может оплатить пельмени с мамонтом в ресторане, или тот, кто сейчас тяготеет к социальному дну, но был бы славным охотником за мамонтами 50 тысяч лет назад.

А теперь очень неприятная новость про бывшие республики СССР, которые не любят Россию, но любят США и Евросоюз. Отношение народов к другим странам зависит в первую очередь от силы и богатства этих стран. Чтобы условный укростонец проникся любовью к России и неприязнью к Британии нужно следующее:

1. Чтобы зарплаты в России были выше, чем в Британии.

2. Чтобы небоскрёбов в Москве было больше, чем в Лондоне.

3. Чтобы русские жили богаче, ездили на более дорогих автомобилях и потребляли больше статусных вещей.

4. Чтобы русские могли показательно «дать в морду», с выгодой для себя использовав военную или экономическую силу против какой-нибудь другой страны.

Если же мы хотим, чтобы условный укростонец начал презирать Россию, нужно следующее:

1. Каяться перед укростонцем за великорусский шовинизм, откармливать укростонских националистов.

2. Делать укростонцам дорогие подарки, строить у них за счёт русских глубоководные порты и промышленные предприятия.

3. Держать уровень жизни в РСФСР более низким, чем в нацреспубликах.

4. Пропагандировать плохо замаскированной под духовность культ бедности и «хорошести», рассказывая, что русским деньги не нужны, что «русский значит бедный», что соль земли русской — это простые комбайнёры с зарплатой в 3000 рублей и «нищая бабушка на вокзале, продающая картошку». Как вариант, нищая бабушка с советским флагом, выходящая из разваливающейся хаты.

У нас, кстати, комбайнёры отнюдь не 3000 рублей получают, и даже не 30 тысяч — во много раз больше. Но, как верно заметил Николай Васильевич Гоголь, «велико незнанье России посреди России. Всё живет в иностранных журналах и газетах, а не в земле своей. Город не знает города, человек человека; люди, живущие только за одной стеной, кажется, как бы живут за морями».

И если вы думаете, будто это конкретно укростонцы — гнилой народец, которого, как у певицы Мадонны, только деньги интересуют, то у меня есть вторая плохая новость. Мы с вами устроены ровно так же: для человека вообще нормально думать, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Когда способный выпускник вуза мечтает про уютные улицы ухоженных европейских городов, совершенно бесполезно рассказывать ему, что по этим улицам гулял в молодости Гитлер. На нормального человека действует сильная тяга: он стремится к атрибутам богатства, то есть к этим мифическим европейским улицам, которые якобы моют шампунем, и его воротит от раскормленных казённых морд, ностальгирующих по жизни в бараках и очередям за гнилой картошкой. Более того: давать деньги этому выпускнику вуза бесполезно, он возьмёт от нас деньги и уедет. Чтобы выпускник вуза полюбил Россию всем сердцем, нужно, чтобы Россия выглядела богаче, чем Запад.

Самая действенная пропаганда патриотизма — это кофейни, барбершопы, круглосуточная доставка, небоскрёбы в Москва-сити, чистые благоустроенные города и прочие атрибуты «зажравшейся» страны, которые вызывают восторженные возгласы у иностранных туристов, и которые так злят наших адептов культа бедности. Мягкая сила — это когда красивые девушки в дорогой одежде беззаботно пьют кофе за стильным столом, выставленным на пешеходную улицу. Мягкая слабость — это когда комиссары с лицами шариковых закрывают кофейню, чтобы отправить владельца кофейни в дворники, баристу — к станку на оборонный завод, а официанток — на военную верфь, красить борта строящихся кораблей.

Желающим поспорить напомню, что американская мечта — это свой коттедж с лужайкой, жареное мясо и сверкающий свежим хромом автомобиль. Советская мечта — это койка в казарме, старый ватник на жилистом туловище и яблони на Марсе по телевизору. Какая мечта в итоге победила, вы помните и без меня.

И, да, важное дополнение про подкуп. Если «хороший мальчик», которого девушка считает игроком низшей лиги, подарит девушке новый айфон, он получит воздушный поцелуй в щёку и укрепит свою репутацию безнадёжного неудачника. Если «плохой парень» возьмёт у девушки 100 тысяч рублей «на лечение больной мамы» и проиграет их в карты, девушка его простит.

С народами то же самое, с той только разницей, что умные девушки всё же отказываются от общения с «плохими парнями», тогда как народы значительно менее рациональны. Завтра в Клубе Зелёной Свиньи мы с Кримсональтером как раз будем обсуждать, как Британия, причинившая столько зла нашим многострадальным соседям, до сих пор контролирует их сердца.