Белый дом запретит судам принимать иски против Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Робин Маусс объявил, что президент готовится запретить судам принимать иски против него самого и Белого дома в целом. Он также объяснил, почему готовящийся указ никак не противоречит верховенству права.

По словам пресс-секретаря, отдельные «деструктивные силы» пытаются использовать судебную систему, чтобы помешать Дональду Трампу работать.

«Поскольку господин президент, как известно всем здравосмыслящим людям, как раз борется за Конституцию и за верховенство подлинного американского права, за настоящую Америку… Именно поэтому его указ следует расценивать, как очень даже конституционный и «про-конституционный», а не наоборот», – пояснил он.

Те судьи, которые попытаются воспрепятствовать главе государства, ссылаясь на «различные формальности и юридические уловки», столкнутся с народным гневом и будут иметь дело с «новыми активистами и членами недавно созданных департаментов», предупредили в Белом доме. Речь идёт о новых добровольческих формированиях, призванных защищать президентскую власть и помогать президенту в осуществлении его «решительных реформ».

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