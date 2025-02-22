 

Российские войска нанесли удар по Константиновке, два человека погибли

22.02.2025, 17:15, Новости дня
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Российские войска нанесли удар по Константиновке, в результате чего был разрушен жилой пятиэтажный дом. Глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин сообщил о двух погибших и четырех пострадавших.

Под завалами могут оставаться люди, поэтому это число может ещё увеличиться. Сейчас идет поисковая операция, пишет ВВС.

Всего в городе, по информации Филашкина, повреждены 10 многоквартирных домов, 21 частный дом, три промышленных помещения, магазин, 16 гаражей, две линии электропередач, два газопровода и девять автомобилей.

Российское минобороны эту информацию не комментировало.


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