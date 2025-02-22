Мнение: Письмо: “Снова стать целой”

Зависимость бывает далеко не только в любовных отношениях.

Может быть аддикция в любых отношениях, безо всякого романтического или сексуального оттенка.

Потому что романтика или секс для аддикции совершенно не принципиальны. А принципиальны две вещи:

1) Насколько уехал ваш локус, то есть насколько другой человек заменил ваши опоры.

2) Насколько вы осознаете зависимость и готовы менять ситуацию.

Вот от этих двух вещей и зависит насколько быстрой, сильной и прочной будет аддикция, насколько долго и сложно вы будете из нее выходить.

pilotessa77

Эволюция, здравствуйте!

Прошу разобрать мое письмо, посвященное ресурсу дружбы. Я читаю Ваш блог очень давно, и он сильно изменил мое мировоззрение. Спасибо Вам!

Сейчас в моей жизни возникла ситуация, самостоятельно выйти из которой я не могу. Ради возможности написать Вам я зарегистрировалась на ЖЖ и собиралась ждать три месяца, но, так как Вы сняли это ограничение, пишу уже сейчас.

Коротко о себе: замужем, взрослый сын, лапочка-дочка в этом году идет в школу. С мужем отношения хорошие, друг друга любим и поддерживаем, хотя и взаимных упреков за всю жизнь накопилось немало. Работаю в IT.

Год назад я получила сложную травму. Врачи пугали, что конечность будет практически обездвижена. Я испугалась и растерялась, но, к счастью, попала на реабилитацию к очень грамотному специалисту, настоящему профессионалу. Благодаря ей объем движений почти полностью восстановлен — тот, кто не знает о моей травме, никогда ничего не заметит. А вот психологически мне сейчас очень тяжело.

(Автор пережила тяжелую травму, считает свое восстановление чудом, поэтому ее состояние характеризуется расшатанностью, испуганностью, недоверием к себе и опорой на “волшебника”)

Евгения мне показалась удивительным человеком. Она сразу вселила надежду, что все возможно, и все будет хорошо. Несмотря на восхищение, у меня и в мыслях не было выходить за рамки профессиональных отношений. По натуре я человек очень замкнутый, а Женя все время пыталась меня разговорить, обсудить проблемы. Она такого же возраста, как я, муж, взрослые дети. Общаться было очень легко, находилось много общих тем. Сейчас мне тяжело сказать, была ли это симпатия с ее стороны, или чистой воды профессионализм.

(Кроме физической реабилитации специалист занималась и психологической поддержкой, мотивацией, поэтому получился перенос и слияние автора со специалистом. Это частый побочный эффект психологической травмы и психологической реабилитации)

Все лето мы занимались почти каждый день: обычно в зале, а иногда она звала меня в парк на спортплощадку, и это было невероятно круто. Я понимала, что она очень много делает для меня, и тоже старалась ей помочь и быть полезной: куда-тот поехать, отвезти животных к ветеринару. Сейчас в это сложно поверить, но мы даже вместе съездили на отдых в соседний город. С ней всегда было так здорово и интересно, и я во многом хотела быть похожей на нее… И в какой-то момент я поверила, что мы можем дружить. Ну а что, ведь все возможно?!

(Несмотря на мелкие услуги автора, для специалиста она – пациентка, в фокусе общения ее проблема и решение этой проблемы. Это односторонняя польза и односторонний интерес, а не взаимные, поэтому это совсем не дружба, а получение автором услуг: помощи, опеки, поддержки)

А потом начались странности. Перед выходными Женя стала спрашивать: «Ты занята? Какие у тебя планы? Я тебе напишу, и мы сходим позаниматься в парк.» В первый раз я обрадовалась и очень этого ждала, но она так и не написала. На следующие выходные повторилось то же самое, и еще раз, и еще. Я каждый раз ждала и думала, что теперь-то наверняка получится! В общей сложности такие качели продолжались два месяца. Это очень меня расшатало, и я попыталась выяснить, что происходит. Получился такой диалог:

– Женя, ты говорила, что в выходные напишешь. Я очень этого ждала и очень расстроилась, что ты так и не написала.

– Разве мы договаривались о чем-то конкретном? У меня было много дел. Вообще, мой тебе совет: не надо так верить людям.

(Всегда, когда есть систематически невыполненные обещания и сорванные планы, речь идет о щипцах для того, кто обещает или даже сам предлагает, но не делает. Он предлагает под щипцами, он предлагает, потому что считает, что должен предлагать, что вы ждете, что он обещал вам раньше. Нет никакой загадки в этом, достаточно понять, что если человек выражает желание, а потом избегает, значит желания не было. И дальше можно подумать, не используете ли вы щипцы, выражая ожидания, мольбы, упреки и сожаления, не давите ли вы на него)

Это было больно. Я поняла, насколько сильно завишу от постороннего человека, и попыталась отлепиться. Последствия травмы мы уже подлечили, поэтому я предложила сократить количество занятий и пошла на фитнес в спортзал. В парк меня, конечно, больше никто не приглашал.

Прошло еще два месяца, жизнь стала почти нормальной. Но перед новым годом у меня нашли заболевание, и была нужна операция. Когда я узнала об этом, то не выдержала и спросила Женю:

– Как ты думаешь, мы еще увидимся? Если у меня найдут онкологию, то будет не до занятий, а ты для меня уже родная.

– Что ты, мы еще тысячу раз увидимся! Родные люди никуда так просто не деваются. Ничего не бойся, все будет хорошо!

(Когда автора опять расшатало, она попыталась ухватиться за того, кто ее уже однажды поддержал, вернул в хорошее состояние. И ее беспокоило, что с новой болезнью специалист уже не станет помогать)

На этом мы и расстались. Мне сделали операцию. Потом был новый год. Все праздники я болела, и только фраза про родных людей, которые никуда так просто не деваются, держала меня на плаву. Но когда после праздников мы встретились, стало ясно, что все теплые чувства существуют только в моей голове, а на самом деле ничего нет – она сказала это только чтобы меня поддержать.

Для меня это стало очень сильным ударом. Было плохо и морально, и физически, я чувствовала себя очень жалкой, но все равно ползла на занятия… пока в один день не разбила машину. Это произошло на глазах у Жени. Я очень ждала, что она напишет и спросит, как я, все ли хорошо, но так и не дождалась, и тут у меня «сорвало крышу». Возможно, это был выдуманный предлог, хотя мне кажется, это даже не дружба, а обычная вежливость поинтересоваться, чем закончилась такая ситуация.

(Когда один человек слишком опирается на другого, ненависть почти неизбежна, потому что второй наверняка не сможет быть постоянной послушной опорой, у него свои интересы и своя жизнь, аппетиты того, кто опирается, часто растут, потому что он не становится сильней, а становится слабей)

С моей стороны была попытка поговорить, только это ничего не дало.

– (Я) Женя, ремонт моей машины очень дорогой, и еще непонятно, когда ее сделают. Я пока не буду ходить на занятия.

– (Е) Я поняла. Чини машинку. Как ты добралась домой? Хорошего тебе дня и позитивного настроения.

– (Я) Я думала, ты раньше спросишь, как я добралась. Я совсем запуталась. Ты то говоришь красивые фразы «родные люди никуда так просто не деваются», то даже человеческое участие не проявишь. А пожелание хорошего дня вообще звучит как издевательство.

– (Е) Почему ты в последнее время все время пытаешься меня задеть? Что происходит в твоей жизни? Пожалуйста, задумайся об этом. И я действительно желаю тебе хорошего дня.

(Вот это очень актуальная сегодня проблема. Страдающий человек получает от других эмоциональную поддержку, но вместо благодарности за поддержку, воспринимает ее как обещания и даже обязательства оказывать эту поддержку и дальше, и всегда. Так вместо спасибо он переходит к обвинениям, что добрые слова оказались фальшивыми и не подтвердились делом)

После этого я еще что-то писала, пыталась выяснить, чем я ее все время задеваю, но она перестала отвечать. «Все кончено», – подумала я, и даже немного успокоилась от этой мысли… и буквально на следующий день встретила в парке Женю с семьей. Она сама подошла ко мне, как ни в чем не бывало…

(Жене, похоже, хочется снизить зависимость автора от себя, чтобы избежать ее негатива, но при этом и обидеть автора она боится)

Когда машину починили, я ей написала, и снова хожу на занятия. Видимся редко. Больше никаких разговоров по душам, никаких обнимашек, только физическая реабилитация. Я знаю одно: конфликтов и драм я не хочу. Она много для меня сделала и вряд ли желает плохого, да и я зла не держу. Вот только мне очень плохо. Психотерапевт сказал, что это ПТСР. Как-то лечусь.

(Хотелось бы сказать, что автору лучше поменять тренера, но если это условие ее успешной физической реабилитации, надо смотреть по обстоятельствам)

Как ни странно, но во всем происшедшем есть и хорошие моменты:

– Хоть дружба с Женей не сложилась, но ее любовь к спорту я скопировала. До этого я была как тюлень, ничего не умела, а теперь хожу в спортклуб, да и сама могу позаниматься.

– Неожиданно восстановились отношения со школьной подругой. До этого мы много лет общались формально, а сейчас сблизились, она помогла мне не раз.

– Мои старания отвлечься и переключиться на что-то полезное дали результаты: прокачала скилы по работе, английский.

Иногда мне кажется, что все уже нормально и даже хорошо, а иногда – что у Жени осталась часть меня, и накатывает беспросветная тоска.

Уважаемая Эволюция, подскажите правильные действия, чтобы снова стать целой.

(Оставшаяся у Жени “часть” – это то, что автор присвоила. У нее были на то причины, это был побочный эффект терапии, как потеря полезной флоры кишечника – побочный эффект антибактериальной терапии. После ударной терапии часто приходится заняться лечением побочки. Надо осознать, что у Жени – своя жизнь, что ее поддержка была услугами, за услуги надо благодарить и ни в коем случае не присваивать их, не ждать продолжения и не требовать продолжения услуг, тем более не обвинять, не обижаться, не злиться. Такое осознание позволяет “отпустить” ту самую часть, которая автору кажется собственной, а на самом деле чужая. Можно говорить себе фразы “я цела”, “все мое при мне”, “я есть у себя”, “я твердо стою на своих ногах”, “со мной все в порядке”).

Спасибо!