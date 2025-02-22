 

Shoei запустила систему создания индивидуально подогнанных мотошлемов

22.02.2025, 16:20, Разное
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Один из ведущих производителей шлемов для мотоспорта, японская компания Shoei, представила прототип системы для изготовления персональной защиты головы. Это все тот же шлем со стандартными характеристиками, но он идеально точно сидит на голове своего владельца. Потому что изготовлен по индивидуальному виртуальному лекалу.

Проблема несоответствия шлемов головам дорого обходится владельцам мотоциклов. Это огромные риски травматизма при авариях, ведь слишком большой шлем просто не защитит голову должным образом. А слишком тесный создает не только дискомфорт, но и потенциальные проблемы со здоровьем. Статистика показывает, что большинство людей никогда не смогут найти в магазине идеальный шлем под себя и вынуждены за жизнь сменить множество моделей, что бьет по их кошелькам.

Сложность в том, что типового деления голов по размерам, путем измерения окружности черепа, недостаточно. А потому стандартизация в этом деле невозможна, да и не нужна. Вместо этого Shoei помещает человека внутрь камеры для 3D-сканирования, которая создает виртуальную модель его головы во всех анатомических подробностях.

Такой шлем не нужно подгонять, настраивать крепеж, он сразу после изготовления сидит как влитой. И он никому не нужен, кроме владельца — ведь он просто не подойдет прочим людям. Пока что технология Shoei экспериментальная и используется лишь в Японии.Источник &#8212 Shoei


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