Госдума признала вегетарианство экстремистской идеологией

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект о запрете пропаганды вегетарианства, веганства и «других деструктивных идеологических течений, призывающих к отказу от потребления мяса».

По замыслу народных избранников, мера позволит увеличить среднюю продолжительность жизни минимум на 5 лет – отечественные учёные утверждают, что употребление только растительной пищи провоцирует ряд серьёзных заболеваний.

– Деструктивная идеология вегетарианства зародилась на коллективном Западе и через фонды-иноагенты активно продвигалась в России с 1990-х годов. В советское время мясо ели все, а сейчас?.. Пришла пора положить конец этой вакханалии, – считает депутат Валерий Ямпольский.

Теперь за пропаганду отказа от мяса физлицам грозит штраф от 1 до 10 миллионов рублей, а в случае повторного нарушения в течение года – тюремное заключение сроком на 5 лет. Также под запрет попали все вегетарианские столовые, кафе, группы в социальных сетях и СМИ.

—