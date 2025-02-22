 

Россиян, часто заказывающих суши и пиццу, проверят на сотрудничество с иностранными государствами

22.02.2025, 13:33, Разное
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Россиян, регулярно заказывающих суши и пиццу, начнут проверять на предмет сотрудничества с иностранными государствами.

Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму членом комиссии по импортозамещению Иваном Бирюковым.

– Тот, кто постоянно заказывает суши и пиццу, явно имеет связи с заграницей, а возможно, и финансируется иностранными спецслужбами или компаниями, – предположил депутат.

По новым правилам, заказ более трёх роллов «Филадельфия» в месяц автоматически приведёт к внесению гражданина в «список потенциально неблагонадёжных едоков». Особое внимание уделят лицам, заказывающим суши и пиццу на дом чаще двух раз в месяц – они будут обязаны предоставлять в ФНС декларацию о доходах и сведения о своих зарубежных поездках в ФСБ.

В качестве наказания, помимо денежных штрафов, депутаты предложили обязать нарушителей работать в ресторанах русской кухни.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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