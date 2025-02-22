 

В Российской империи поставили рекорд по надоям молока единорогов

22.02.2025, 11:33, Разное
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Приказ по делам земли и скотины имеет честь уведомить верноподданных Российской империи о достижении отечественными крестьянами мирового первенства в производстве единорожьего молока.

Императорский поверенный в делах надоев, боярин Сирота сообщил, что надои в уходящем году достигли 40 миллионов пудов, что превосходит показатели Новозеландского королевства и всех европейских держав, включая Белорусское княжество. 

Особое внимание боярин уделил чудесам селекции: если 10 лет назад Русь закупала молочные породы единорогов за границей, а чаще всего обменивала на них нефть-матушку, то сегодня уже выведена отечественная порода «Державная». Животные, помимо непосредственно высоких показателей, демонстрируют неприхотливость и вместо заморских кормов питаются брюквой и отечественными травами, благословлёнными Святейшим Синодом.

По высочайшему повелению к следующему году планируется начать поставки единорожьего молока в другие державы, как только будет получено одобрение главы имперского министра по делам рукоделия и торга, графа Василия Муторова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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