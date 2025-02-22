 

Лазерные смарт-часы CenWatch легко заменят все пульты в доме

22.02.2025, 11:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Разработанные гонконгским стартапом CenWatch «умные» часы оснащены лидаром, который распознает жесты руки, позволяя управлять различными устройствами. Гаджет имеет AMOLED-дисплей с отображением времени, даты и уровня заряда батареи.

Данные с лидара и инерциального блока IMU, который позиционирует положение запястья с часами относительно тела, обрабатываются встроенным 8-ядерным процессором HelioG99. Команды передаются на сопряженное устройство (Android, iOS, Windows, Mac или Linux) по Bluetooth на расстояние до 60 метров. Разработчики CenWatch подчеркивают, что часы особенно хорошо подходят для использования с очками дополненной или виртуальной реальности, позволяя выполнять действия в 3D-мирах с помощью жестов.

Часы CenWatch весят всего 92 грамма и укомплектованы литий-ионной АКБ емкостью 1700 м*Ач, обеспечивающей до 10 часов автономной работы. В случае успешного финансирования проекта на Kickstarter, CenWatch будут доступны по цене 299 долларов США. Планируемая розничная цена составит 499 долларов.Источник &#8212 CenWatch


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Как развязывали войну на Украине

22.02 / Мнение «аналитика»: О большом кидалове в верхах… И ты, Брут?

22.02 / В Российской империи поставили рекорд по надоям молока единорогов

22.02 / Трамп проведёт урок «Разговоров о важном»

22.02 / Мнение «аналитика»: О визите Трампа в Москву… Здравствуй, новый дивный мир?

22.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Никаких переговоров об Украине с Украиной

22.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Огромная коррупционная машина питающаяся трупами украинских солдат

21.02 / Личное: “Мечтал бы о такой девушке”

21.02 / Мнение «аналитика»: О не имеющем аналогов чудо-оружии… Дурацкий вопрос?

21.02 / Мнение: «Русские всегда держат слово», разморозка русских активов и рост силы русского паспорта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика