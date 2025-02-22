Лазерные смарт-часы CenWatch легко заменят все пульты в доме

Разработанные гонконгским стартапом CenWatch «умные» часы оснащены лидаром, который распознает жесты руки, позволяя управлять различными устройствами. Гаджет имеет AMOLED-дисплей с отображением времени, даты и уровня заряда батареи.

Данные с лидара и инерциального блока IMU, который позиционирует положение запястья с часами относительно тела, обрабатываются встроенным 8-ядерным процессором HelioG99. Команды передаются на сопряженное устройство (Android, iOS, Windows, Mac или Linux) по Bluetooth на расстояние до 60 метров. Разработчики CenWatch подчеркивают, что часы особенно хорошо подходят для использования с очками дополненной или виртуальной реальности, позволяя выполнять действия в 3D-мирах с помощью жестов.

Часы CenWatch весят всего 92 грамма и укомплектованы литий-ионной АКБ емкостью 1700 м*Ач, обеспечивающей до 10 часов автономной работы. В случае успешного финансирования проекта на Kickstarter, CenWatch будут доступны по цене 299 долларов США. Планируемая розничная цена составит 499 долларов.Источник — CenWatch