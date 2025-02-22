Трамп проведёт урок «Разговоров о важном»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Президент США Дональд Трамп анонсировал открытую лекцию перед российскими школьниками в конце февраля. Хозяин Белого дома планирует в «Разговорах о важном» рассказать о многовековой дружбе российского и американского народов.
«Я уже начал готовить материалы о нашей славной истории. Начну с того, как русская императрица Екатерина Великая помогла нашим отцам-основателям в борьбе с британцами, потом вспомним славные дни Первой и Второй мировых войн», – объявил Трамп.
По информации «Комсомольской правды», президент США будет выступать на английском языке с субтитрами на русском. Также урок планируется транслировать в прямом эфире на одном из федеральных каналов.
«Уверены, что «Разговоры о важном» захотят посмотреть миллионы граждан, поэтому мы решили привлечь СМИ, а впоследствии выпустить запись урока на компакт-диске», – сказал изданию высокопоставленный чиновник Минпросвещения.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет