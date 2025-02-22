Трамп объявил о смене на посту председателя комитета начальников штабов ВС США

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна, сообщив об этом на своей странице в соцсети Truth Social.

“Я хочу поблагодарить генерала Чарльза “CQ” Брауна за его более чем 40-летнюю службу нашей стране, в том числе в качестве нынешнего председателя Объединенного комитета начальников штабов. Он прекрасный джентльмен и выдающийся лидер, и я желаю ему и его семье великого будущего”, – написал Трамп.

Далее в сообщении Трампа сказано: “Сегодня я имею честь объявить, что я номинирую генерал-лейтенанта ВВС Дэна “Разина” Кейна на пост следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов. Генерал Кейн – опытный летчик, эксперт по национальной безопасности, успешный предприниматель и “военный” с большим опытом межведомственных и специальных операций. Во время моего первого срока Разин сыграл важную роль в полном уничтожении халифата ИГ. Это было сделано в рекордные сроки, за несколько недель. Многие так называемые военные “гении” говорили, что на победу над ИГ потребуются годы. Генерал Кейн, со своей стороны, сказал, что это можно сделать быстро, и он справился. Несмотря на то, что генерал Кейн был высококвалифицированным и уважаемым членом Объединенного комитета начальников штабов, при предыдущей администрации Сонного Джо Байдена его не повысили. Но теперь всё иначе! Вместе с министром обороны Питом Хегсетом генерал Кейн и наши военные восстановят мир силой, поставят Америку на первое место и восстановят нашу армию. Наконец, я также поручил министру Хегсету выдвинуть кандидатуры на пять дополнительных должностей высокого уровня, о которых будет объявлено в ближайшее время. Спасибо за внимание к этому вопросу!”

Джон Дэн Кейн (Дэн “Разин” Кейн) окончил Военный институт Вирджинии в 1990 году со степенью бакалавра по экономике. Позднее он получил степень магистра по ведению воздушных боевых действий в Американском военном университете в 2005 году. В качестве командира экипажа он налетал более 2800 часов на F-16, включая более 150 боевых часов. С 2009 по 2016 год Кейн был внештатным членом Национальной гвардии, предпринимателем и инвестором. В первую каденцию Трампа был назначен заместителем командующего Объединенной оперативной группой специальных операций. С 2019 по 2021 год занимал должность директора центрального управления программы специального доступа управления заместителя министра обороны по закупкам и обеспечению. В 2021-2024 годах занимал должность заместителя директора по военным вопросам Центрального разведывательного управления. В феврале 2025 года Кейн был назначен президентом Трампом на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов.