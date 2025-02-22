Мнение «аналитика»: О визите Трампа в Москву… Здравствуй, новый дивный мир?

Намечается новая интрига вселенского масштаба.

Некое французское издание Le Point, ссылаясь на собственные неназванные «источники», сообщило о том, что президент США Дональд #Трамп собирается присутствовать на параде в Москве на 9 мая. При этом уже всем известно, что китайский председатель Си Цзиньпин в это же время также окажется в том же самом месте. А это уже не шутка…

…если три руководителя трёх крупнейших ядерных держав встретятся у стен Мавзолея на Красной площади, а затем — на приёме в Большом Кремлёвском дворце. Это, знаете ли, уже чем-то весьма значительным попахивает, типа новой Ялты и нового Потсдама.

Настолько значительным, что спикеры со всех сторон принялись это отрицать.

Так, корреспондент France 24 в Вашингтоне Фрейзер Джексон заявил, что лично спросил Дональда Трампа, поедет ли он в Москву 9 мая на парад по случаю победы Советского Союза во Второй мировой войне, и тот якобы ответил: «Нет, не поеду». А главный кремлёвский рупор Дмитрий Песков, которого российское издание РБК спросило, есть ли такая договорённость, тоже ответил: «Нет».

Но всё это как-то неубедительно.

А согласитесь, было бы красиво — встреча новой «Большой тройки» 80 лет спустя — и новый «Большой мирный договор»?

И, может, они ещё однажды «сообразят на троих»?

И будет, как на картинке вверху?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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