Рупор кремлевской пропаганды: Никаких переговоров об Украине с Украиной

Никаких переговоров об Украине с Украиной

1. Зеленский — актер, совершивший типичную ошибку театральных детей. Он начал думать, что он и есть тот персонаж, которого играет на экране. Да, он проявил смелость, бросив вызов России, но без нашей помощи он давно был бы под землей. Мы потратили сотни миллиардов, а он продолжает устраивать драму. Ему пора уходить со сцены (c) опять же неназванный представитель администрации Трампа

2. Зеленскому можно не присутствовать на мирных встречах по Украине. Это не так уж важно. Я бы хотел, чтобы он вообще туда не ездил!. У Зеленского на руках нет карт для переговоров с Россией (с) Трамп

3. Зеленский проделал очень плохую работу в части переговорного процесса. Путин хочет заключить сделку. Но фактически ему не обязательно делать это, потому что если бы он захотел, то получил бы всю страну. Я не пытаюсь показать Путина лучше или добрее. Я просто говорю вам о том, что войны не должно было быть вообще. (с) Трамп

4. Знаете, каждый раз, когда я говорю, что это не вина России, меня всегда критикуют за фейковые новости. Но я вам говорю, Байден сказал неправильные вещи. Зеленский сказал неправильные вещи. На них напал кто-то, кто намного больше и сильнее, что плохо, и так делать нельзя. Но Россию можно было бы так легко отговорить от этого. Это никогда не должно было быть войной, и все эти мертвые люди не должны были быть мертвы, и все эти города не должны были быть разрушены прямо сейчас. «Поэтому, когда Зеленский сказал: «О, его не пригласили на встречу», я имею в виду, что это не было приоритетом, потому что он до сих пор плохо вел переговоры. Во-первых, не должно было быть войны, а если бы и была, ее следовало бы немедленно решить и урегулировать. (с) Трамп

5. Зеленский сделал много неуместных заявлений (с) глава минфина США Бассент

6. Белый Дом уверен, что Украина скоро подпишет соглашение по своим недрам с США.

Форсированная деконструкция "украинского Черчилля".

Никаких переговоров об Украине с Украиной.

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Источник: Colonel Cassad

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