 

ВВС удалила из своего сервиса фильм о Газе, одним из героев которого стал сын прохамасовского чиновника

22.02.2025, 1:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ВВС удалила из своего стримингового сервиса iPlayer документальный фильм “Газа: как выжить в зоне боевых действий” после того, как одним из его героев оказался сын чиновника, назначенного организацией ХАМАС. Об этом сообщается на сайте ВВС.

В фильме производства компании Hoyo Films о своем видении войны в Газе рассказывают трое детей, один из которых – 13-летний Абдалла аль-Язури. Вскоре после выхода фильма стало известно, что он является сыном Аймана аль-Язури, заместителя министра сельского хозяйства Газы, назначенного ХАМАСом.

С критикой в адрес ВВС выступили актриса Трейси-Энн Оберман, продюсер Нил Блэр, бывший глава отдела контента корпорации Дэнни Коэн, продюсер Лео Перлман и другие, пишет “Медуза”.

Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди заявила, что обсудит с руководством вещателя “способ, которым они выбирали людей, представленных в фильме”.

В ВВС заявили, что не были заранее проинформированы о связи аль-Язури с ХАМАСом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Минюст России обновил реестр “иностранных агентов”

21.02 / Задержан подозреваемый в нападении на мужчину на территории мемориала в центре Берлина

21.02 / Трамп заявил, что “Зеленскому не было необходимости принимать участие в переговорах в Эр-Рияде”

21.02 / Мужчина подвергся нападению на территории мемориала памяти жертв Холокоста в центре Берлина

21.02 / Трамп – Нетаниягу “недвусмысленно” настроен в отношении войны в секторе Газы

21.02 / В Германии задержан 18-летний чеченец, готовивший нападение на посольство Израиля в Берлине

21.02 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1094-й день войны

21.02 / Продолжаются землетрясения в Эгейском море, с 18 февраля не было сильных подземных толчков

21.02 / Власти Швеции уведомили о новом повреждении подводного кабеля в Балтийском море

21.02 / Генштаб ВСУ – сбиты 87 из 160 российских беспилотников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика