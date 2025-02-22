ВВС удалила из своего сервиса фильм о Газе, одним из героев которого стал сын прохамасовского чиновника

ВВС удалила из своего стримингового сервиса iPlayer документальный фильм “Газа: как выжить в зоне боевых действий” после того, как одним из его героев оказался сын чиновника, назначенного организацией ХАМАС. Об этом сообщается на сайте ВВС.

В фильме производства компании Hoyo Films о своем видении войны в Газе рассказывают трое детей, один из которых – 13-летний Абдалла аль-Язури. Вскоре после выхода фильма стало известно, что он является сыном Аймана аль-Язури, заместителя министра сельского хозяйства Газы, назначенного ХАМАСом.

С критикой в адрес ВВС выступили актриса Трейси-Энн Оберман, продюсер Нил Блэр, бывший глава отдела контента корпорации Дэнни Коэн, продюсер Лео Перлман и другие, пишет “Медуза”.

Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди заявила, что обсудит с руководством вещателя “способ, которым они выбирали людей, представленных в фильме”.

В ВВС заявили, что не были заранее проинформированы о связи аль-Язури с ХАМАСом.