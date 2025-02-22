Минюст России обновил реестр “иностранных агентов”

Минюст РФ обновил реестр “иностранных агентов”. В реестр добавлены: журналистка, бывшая корреспондентка “Первого канала” Жанна Агалакова; журналист “Новой газеты Европа” Илья Азар; блогер Рустем Адагамов; украинский комик Антон Лирник; писательница Елизавета Александрова-Зорина.

По версии минюста РФ, все они выступали против российского вторжения в Украину, распространяли “недостоверную информацию” о решениях российских властей, а также принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов “иностранных агентов”.